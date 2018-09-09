Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren esnafa çiftçilerde olduğu gibi ticari akaryakıt uygulamasının getirilmesini talep etti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde enflasyonda yaşanan artışın en büyük sebeplerinden birinin, akaryakıta ve ulaştırma sektörüne yapılan zamlar olduğunu bildirdi.

Enflasyondaki yükselişin önlenmesi için sektöre özel önem verilmesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken, bu konuda gerekli adımların atılmasınını istedi.

Palandöken, devletin tarımda olduğu gibi ulaştırma sektöründe faaliyet gösterenlere de destek vermesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren taksici, dolmuşçu, kamyoncu, halk otobüsçü ve minibüsçü gibi tüm taşımacı esnafının kullandığı akaryakıt ürünlerine çiftçilerde olduğu gibi ticari akaryakıt uygulaması getirilmeli. En kötü ihtimalle akaryakıttaki ÖTV kaldırılmalı. Ulaştırma sektöründe kullanılan akaryakıt lokomotif ürün olduğu için bu alanda gelen her 1 kuruş zaman a'dan z'ye her ürünü yakından ilgilendiriyor. Bu da enflasyonu tetikliyor."