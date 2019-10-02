FİNANS

TESK'ten tüketicilere "güvensiz alışveriş sitesi" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 10:33 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "İnternet alışverişlerinin artmasıyla sanal mecralarda dolandırıcılık da arttı" - "Güvenilir olmayan hiçbir site ya da sosyal medya uygulamasından alışveriş yapılmamalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, internet ortamında alışverişin artmasıyla birlikte bu mecralarda dolandırıcılık olaylarının da arttığını belirterek, "Güvenilir olmayan hiçbir site ya da sosyal medya uygulamasından alışveriş yapılmamalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, internetten alışveriş yapanların sayısının 20 milyonu aştığına dikkati çekti.

İnternet ortamında alışverişin artmasına paralel olarak bu mecralar üzerinden dolandırıcılık olaylarının da arttığını ifade eden Palandöken, bu nedenle güvenilir olmayan hiçbir site ya da sosyal medya uygulamasından alışveriş yapılmaması gerektiğini belirtti.

Palandöken, internetten alışveriş konusunda güven sorunu yaşayanlara yönelik olarak da "Esnafımızın kapısı her zaman açık." ifadesini kullandı.

Tüketicinin daha kaliteli, ucuz ve hızlı alışveriş yapmasını desteklediklerini vurgulayan Palandöken, kayıt dışı iş yapan web sitelerinin varlığının vergisini ödeyen esnaf açısından haksız rekabet ortamı yarattığını kaydetti.

PARTNERHiçbir şey göründüğü gibi değil!Hiçbir şey göründüğü gibi değil!
Türkiye’nin en çok tercih edilen markaları belli olduTürkiye’nin en çok tercih edilen markaları belli oldu
TALSAD/Kibar: Türkiye alüminyumda dünyanın önemli üretim üssüTALSAD/Kibar: Türkiye alüminyumda dünyanın önemli üretim üssü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bendevi Palandöken e-ticaret güvensiz site tesk

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Türkiye’de ilk kez üretildi: 10 milyonluk gelir getirmesi öngörülüyor

Türkiye’de ilk kez üretildi: 10 milyonluk gelir getirmesi öngörülüyor

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Araç sahiplerine kötü haber

Araç sahiplerine kötü haber

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’nin en çok tercih edilen markaları belli oldu

Türkiye’nin en çok tercih edilen markaları belli oldu

TALSAD/Kibar: Türkiye alüminyumda dünyanın önemli üretim üssü

TALSAD/Kibar: Türkiye alüminyumda dünyanın önemli üretim üssü

Huzurevi sakinleri, 'Yaşlılar Günü'nde sahilde kahvaltı yaptı

Huzurevi sakinleri, 'Yaşlılar Günü'nde sahilde kahvaltı yaptı

Borsa İstanbul’dan günlük işlem hacmi rekoru

Borsa İstanbul’dan günlük işlem hacmi rekoru

Yanındayız Derneği'nden “KadınErkekEşittirNokta” temalı konferans

Yanındayız Derneği'nden “KadınErkekEşittirNokta” temalı konferans

Dünya Yatırımcı Haftası kutlamaları gong töreniyle başladı

Dünya Yatırımcı Haftası kutlamaları gong töreniyle başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.