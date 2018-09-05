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TESK'ten "Türk malı ürünler işaretlensin" çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 11:15 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Raflarda, tezgahlarda, reyonlarda yüzde 100 Türk malı olan ürünler açıkça okunur şekilde belirtilmeli, halkımız yerli ürünlere yönlendirilerek hem satışlar artırılmalı hem de paramız yurt içinde kalmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yerli ürünlerin satışını artırmak amacıyla raflardaki ürünlere Türk malı olduğuna ilişkin bir işaret konulması gerektiğini belirterek, "Raflarda, tezgahlarda, reyonlarda yüzde 100 Türk malı olan ürünler açıkça okunur şekilde belirtilmeli, halkımız yerli ürünlere yönlendirilerek hem satışlar artırılmalı hem de paramız yurt içinde kalmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yerli ürünlerin ekonomideki önemine dikkati çekti.

Yerli ürünlerin satışının artırılması için raflarda "Türk malı" ibaresinin daha büyük yer alması gerektiğine işaret eden Palandöken, "Ekonomik olarak inişli çıkışlı bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde yerli ürün kullanmanın önemini her zamankinden daha çok vurguluyoruz. Raflarda, tezgahlarda, reyonlarda yüzde 100 Türk malı olan ürünler açıkça okunur şekilde belirtilmeli, halkımız yerli ürünlere yönlendirilerek hem satışlar artırılmalı hem de paramız yurt içinde kalmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yerli ürünlerin satışının artmasının ekonomiye katkı sağlayacağının altını çizerek, yerli üretici ve markaların kazanmasıyla ülke ekonomisinin de kazanacağını ifade etti.

Ürünlerdeki "Türk malı" ibaresinin küçük olması nedeniyle herkes tarafından fark edilemediğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Hangi ürün yüzde 100 yerli, hangi ürünün yüzde 50'si yerli bunu bilerek alışveriş yapmak, yerli ürünlerimizin cazibesini artıracaktır. Çok bilinen, dünyaca ünlü birçok markayla aynı kalitede gıda ya da tekstil ürünü üretebilen markalarımız var. Vatandaşımız bunun da bilincine vararak ürünler arasında kıyaslama yapabilir. Ekonomimizin kısa sürede bu dalgalanmalardan kurtulması için yerli ürüne teşvik artırılmalı."

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Türk Malı Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) yerli ürün

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