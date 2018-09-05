Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yerli ürünlerin satışını artırmak amacıyla raflardaki ürünlere Türk malı olduğuna ilişkin bir işaret konulması gerektiğini belirterek, "Raflarda, tezgahlarda, reyonlarda yüzde 100 Türk malı olan ürünler açıkça okunur şekilde belirtilmeli, halkımız yerli ürünlere yönlendirilerek hem satışlar artırılmalı hem de paramız yurt içinde kalmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yerli ürünlerin ekonomideki önemine dikkati çekti.

Yerli ürünlerin satışının artırılması için raflarda "Türk malı" ibaresinin daha büyük yer alması gerektiğine işaret eden Palandöken, "Ekonomik olarak inişli çıkışlı bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde yerli ürün kullanmanın önemini her zamankinden daha çok vurguluyoruz. Raflarda, tezgahlarda, reyonlarda yüzde 100 Türk malı olan ürünler açıkça okunur şekilde belirtilmeli, halkımız yerli ürünlere yönlendirilerek hem satışlar artırılmalı hem de paramız yurt içinde kalmalı." değerlendirmesinde bulundu.