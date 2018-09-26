FİNANS

TESK'ten "Türkçe tabela" önerisi

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 10:54 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Tamamen Türkçe tabela kullananlara vergi muafiyeti getirerek, dilimizin kullanımını daha çok teşvik etmeliyiz"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dildeki yozlaşmayı engellemek için Türkçe tabela kullanımının özendirilmesi gerektiğini belirterek, "Tamamen Türkçe tabela kullananlara vergi muafiyeti getirerek, dilimizin kullanımını daha çok teşvik etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Palandöken, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dilin yozlaşmasını önlemek için tüm iş yeri sahiplerine Türkçe tabela kullanmaları yönünde çağrıda bulundu.

Türkçenin yozlaşmasının engellenmesi ve dile sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Caddelerimizin yabancı tabela kirliliğinden arındırılması için vatandaşlarımızı Türkçe tabela kullanmaya özendirmeliyiz. Tamamen Türkçe tabela kullananlara vergi muafiyeti getirerek, dilimizin kullanımını daha çok teşvik etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, ticari müesseselerin kullandıkları tabelalar için belediyelere her yıl ilan ve reklam vergisi ödediğini anımsatarak, Türkçe karakterli tabela kullananlara tabela vergisi muafiyeti getirilmesi halinde iş yeri sahiplerinin yabancı kelime kullanmaktan vazgeçeceğini aktardı.

Köklü geçmişi ve zengin anlam derinliğiyle Türkçenin dünyadaki sayılı dillerden biri olduğunun altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu kadar güçlü bir dilimiz olmasına rağmen yerli üretimin yapıldığı iş yerlerinde dahi yabancı kelimelerden oluşan tabelalar kullanılıyor. Türk Dil Bayramı vesilesiyle dilimizin yozlaşmasının önüne geçmek için tüm iş yeri sahiplerine ve vatandaşlara Türkçe tabela kullanmaları yönünde çağrıda bulunuyorum. Gelin hep birlikte caddelerimizi tabela kirliliğinden arındıralım."

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Türkçe tabela Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

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