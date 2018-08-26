Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkçe tabela kullanımının vergi indirimi ile özendirilebileceğini belirtti.

Palandöken, yaptığı açıklamada, tabela kirliliğini engellemek ve dilin yozlaşmasını önlemek için tüm iş yeri sahiplerinin Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen tabela standartlarına uyması gerektiğini ifade etti.

Tabela standartlarına uymayan iş yerlerinin, bazı belediyelerde olduğu gibi ülke genelinde denetlenmesine ihtiyaç olduğuna işaret eden Palandöken, şu önerilerde bulundu:

"Tüm ticari müesseseler kullandıkları tabelalar için belediyelere her yıl ilan ve reklam vergisi ödemekte. Eğer Türkçe karakterli tabelaları kullananlara belli oranlarda indirim veya tabela vergisi muafiyeti getirilirse iş yeri sahipleri tabelalarda yabancı kelime kullanmaktan vazgeçer. Ülke genelindeki bazı belediyelerde olduğu gibi, en az yüzde 75'i Türkçe olmayan tabela kullanan iş yeri sahipleri uyarılmalı. Çünkü yabancı kelimelerden oluşan tabelalar hem vatandaşlar tarafından anlaşılmıyor hem de çevre kirliliğine neden oluyor. Yerli ürünlerimizin üretilip satıldığı iş yerlerinde bile dikkat çekmek için yabancı kelimelerin yazılı olduğu tabelalar kullanılıyor. Tüm iş yerleri TSE’nin belirlediği tabela standartlarına uymalı."

