FİNANS

TESK'ten tütün düzenlemesi çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 13:56 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Sigaraların kapalı dolaplarda satılması esnafımıza maliyet demektir. Esnafımız bu kadar masrafın altından kalkamaz" - "Ekonomik sıkıntıların yaşandığı ortamda, esnafımızı zora sokacak, vergi kaybını artıracak uygulamaların kanun teklifinden çıkarılması, hem esnafımız hem de devletimiz adına olumlu bir karar olacaktır"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamuoyunda "kara paket" olarak bilinen, tütün ürünlerinin tek tip paketle ve kapalı dolapta satışına yönelik kanun teklifine ilişkin, "Sigaraların kapalı dolaplarda satılması esnafımıza maliyet demektir. Esnafımız bu kadar masrafın altından kalkamaz." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, TBMM'ye sunulan ve tütün ürünlerine yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Esnafın, yıllardır kaçak sigara ticaretinden zarar gördüğüne işaret eden Palandöken, yüzde 20'lere kadar çıkan kaçak sigara ticaretinin, devletin kararlı mücadelesiyle yüzde 8'lere indiğini bildirdi. Palandöken, Meclise sunulan kanun teklifinin, tütün ürünleri için kamuoyunda "kara paket" olarak anılan tek tip paket ve kapalı dolap gibi uygulamalar içerdiğine dikkati çekerek, bu uygulamaların kaçakçılığı artırarak, vergi kayıplarına neden olabileceğini savundu.

Kaçakçılıktan beslenen terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürülmemesi ve bu uygulamalardan vazgeçilmesi gerektiğini belirten Palandöken, tütün ürünlerinin satış noktalarında görünür olmaması için devreye sokulması planlanan dolap uygulamasını değerlendirdi.

Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnafımızın gelirinin yaklaşık yüzde 60'ı yasal sigara satışından gelmektedir. Bu ciddi bir orandır. Kaçaktaki artışın esnafımızı etkileyeceği muhakkaktır. Hele de böyle sıkıntılı dönemde geliri düşen esnaf, zincir mağazalarla rekabet edemez hale gelecek ve dükkanına kilit vurma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Sigaraların kapalı dolaplarda satılması esnafımıza maliyet demektir. Bu düzenleme nedeniyle esnafın öncelikle dükkanına kapalı bir dolap alması gerekecektir. Bugün küçük bir dolabın fiyatı 2 bin lira ile 4 bin 500 lira arasında değişmektedir. Esnafımız bu kadar masrafın altından kalkamaz. Yüzbinlerce esnaf adına sesleniyorum, ekonomik sıkıntıların yaşandığı ortamda, esnafımızı zora sokacak, vergi kaybını artıracak uygulamaların kanun teklifinden çıkarılması hem esnafımız hem de devletimiz adına olumlu bir karar olacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Kara paket sigara tesk tütün

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