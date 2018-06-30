FİNANS

TESK'ten uçak biletlerinde tavan fiyat talebi

FİNANS HABERLERİ  | 30.06.2018 10:57 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Tatil planı yapan vatandaşların mağdur olmaması için uçak bileti fiyatlarında taban ve tavan fiyat uygulaması getirilmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tatil dönemlerinde uçak bileti fiyatlarının yüksekliğine dikkati çekerek, "Tatil planı yapan vatandaşların mağdur olmaması için uçak bileti fiyatlarına taban ve tavan fiyat uygulaması getirilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, okulların kapanması ve seçimlerin bitmesiyle tatile çıkanların sayısında artış olduğunun altını çizerek, "Talebin yoğun olduğu, herkesin yolculuk yapacağı tatil dönemlerinde uçak bileti fiyatları cep yakıyor. Tatil planı yapan vatandaşların mağdur olmaması için uçak bileti fiyatlarına taban ve tavan fiyat uygulaması getirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Bendevi Palandöken, taban ve tavan fiyat uygulaması sayesinde hava yolu taşımacılığının daha da gelişeceğini savundu.

İnternet üzerinden online tatil rezervasyonlarına da değinen Palandöken, şunları kaydetti:

"Avantajlardan yararlanmak için online tatil satın alırken çok dikkatli olmak gerek. Çünkü bu pazarın büyümesi birçok dolandırıcılığı da beraberinde getiriyor. Kredi kartıyla internet üzerinden tatil satın alan vatandaşlar otele gittiklerinde aynı odanın 3-4 aileye daha satıldığı haberiyle karşılaşabiliyor. Bu tarz dolandırıcılıklara maruz kalmamak için online tatil satın alırken kurumsal ve güvenilir internet siteleri tercih edilmeli."

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Bendevi Palandöken Online tatil rezervasyonu tesk uçak bileti

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