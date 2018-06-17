TESK'ten ulusal zincir marketlere ilişkin açıklama

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bakkalların sayısının son 7 yılda 240 binden 162 bine gerilediğini belirterek, "Kuralsızlık nedeniyle hızla çoğalan ulusal marketler, çevresindeki yerel zincirleri ve bakkalları bitiriyor." ifadesini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de ulusal zincir market sayısının 30 bine ulaştığını ve 7 yıl içinde bu sayının 44 bine çıkmasının beklendiğine işaret ederek, bu marketlerin sayısının her geçen gün arttığını küçük esnafla birlikte yerel zincir marketlerinde yok olmaya başladığını aktardı.

Ulusal zincir marketlerin bir tek köylere girmediğine dikkati çeken Palandöken, 2010-2017 yıllarında, şube sayısı en az 5 ve üzerinde olan market zincirlerinin toplam mağaza sayısının yüzde 178 arttığını, aynı dönemde, ulusal zincirlerin toplam market sayısının ise yüzde 285 arttığını ifade etti.

Palandöken, bakkalların sayısının ise son 7 yılda 240 binden 162 bine gerilediğine işaret ederek, şunları kaydetti: