ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Para üstü 1 kuruş dahi olsa istenmeli. Gözümüze küçük gelen bu kuruşların cebimize yansıması büyük." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, 2009'dan bu yana tedavüle giren 8 milyar 50 milyon 500 bin 562 adet madeni paradan, özellikle 1 kuruşların nerede olduklarının sorgulanması gerektiğini belirtti.

Darphanenin son verilerine göre 2009'dan bu yılın mayıs ayına kadar toplam 288 milyon 192 bin 550 adet 1 kuruş, 1 milyar 938 milyon 271 bin 750 adet 5 kuruş ve 1 milyar 919 milyon 78 bin 50 adet 10 kuruşun tedavüle girdiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Aradan 10 yılı aşkın süre geçmesine rağmen tedavüle giren kuruşlarda azalma yaşandı. Öyle ki 2009'da tedavüle giren kuruşların, bu yıl mayıs ayında tedavüle giren kuruş adetlerine oranlarına baktığımızda 1 kuruşlar yüzde 75 azalarak 14 milyon 297 binden 3 milyon 600 bine, 5 kuruşlar yüzde 87 azalarak 235 milyon 122 bin 600'den 29 milyon 700 bine, 10 kuruşlar ise yüzde 91,5 azalarak 280 milyon 140 binden 23 milyon 940 bin oldu."