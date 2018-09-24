FİNANS

TESK'ten "vergi indirimi" talebi

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 16:25 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Ekonomiyi canlandırmak için vergi indirimleriyle tüketimin artırılması gerekiyor" - "Otomotiv, beyaz eşya, mobilya gibi sektörlerde yapılacak geçici süreli vergi indirimi ekonomiyi büyük ölçüde canlandıracaktır"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, otomotiv sektöründe özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah limitlerinin yeniden belirlenmesi kararının sektörü rahatlatacağını belirterek, ekonomiyi canlandırmak için vergi indirimleriyle tüketimin artırılması gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, döviz kurlarındaki dalgalanma ve faiz oranlarının artışından dolayı tüketici güven endeksinin eylülde 9 puan düştüğünü anımsattı.

Bu kapsamda, ekonomiyi yeniden canlandırmak için tüketimin artırılmasına yönelik tedbirler alınması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, otomotiv sektöründeki vergi düzenlemesinin bunun için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Palandöken, otomotiv sektöründe ÖTV matrah limitlerinin yeniden belirlenmesi kararının sektörü rahatlatacağına işaret ederek, kur artışından en fazla etkilenen sektörlerden olan otomotiv satışlarında geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 53 kayıp yaşandığını aktardı.

Ekonomiyi canlandırmak için vergi indirimleriyle tüketimin artırılması gerektiğinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Tüketim üzerinden alınan vergilerde oranları indirmek her zaman vergi gelirlerini azaltmaz, aksine artırır. Bir ürün ne kadar çok satılırsa vergiden elde edilen gelir de o oranda artar. Satışı olmayan ürünün vergisi de olmaz. Hem ekonomiyi canlandırmak hem de Hazine'nin gelirlerini artırabilmek için tüketim üzerinden alınan vergilerde geçici ve büyük bir indirim yapılması kaçınılmaz. Otomotiv, beyaz eşya, mobilya gibi sektörlerde yapılacak geçici süreli vergi indirimi ekonomiyi büyük ölçüde canlandıracaktır."

PARTNERBu eğitimden geçmek cesaret ister!Bu eğitimden geçmek cesaret ister!
Finansal Kurumlar Birliği’nin yeni Başkanı Adem Duman olduFinansal Kurumlar Birliği’nin yeni Başkanı Adem Duman oldu
Olmuksan: 20 milyon dolarlık yatırım planlıyoruzOlmuksan: 20 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bendevi Palandöken otomotiv sektörü ÖTV tesk

En Çok Okunan Haberler

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Çalışanları ilgilendiren haber! Bireysel emeklilik 3 yıl zorunlu olabilir

Çalışanları ilgilendiren haber! Bireysel emeklilik 3 yıl zorunlu olabilir

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Kamu işçilerine ilave ikramiye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak

Kamu işçilerine ilave ikramiye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Finansal Kurumlar Birliği’nin yeni Başkanı Adem Duman oldu

Finansal Kurumlar Birliği’nin yeni Başkanı Adem Duman oldu

Olmuksan: 20 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz

Olmuksan: 20 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz

Edremit Körfezi’nde ilk zeytinyağı sıkıldı

Edremit Körfezi’nde ilk zeytinyağı sıkıldı

Betam / Suriyeli gençlere göre iş hayatında ayrımcılık yapılıyor

Betam / Suriyeli gençlere göre iş hayatında ayrımcılık yapılıyor

MB / Reel kesim güven endeksi Eylül’de 6.8 puan geriledi

MB / Reel kesim güven endeksi Eylül’de 6.8 puan geriledi

Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı genişletilecek

Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı genişletilecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.