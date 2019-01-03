Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "ÖTV ve KDV indirimlerinin yeni yılda 3 ay uzatılması sevindirici ancak ticari araçların yenilenmesi için yeterli değil." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, döviz kurundaki dalgalanmalardan dolayı ticari araç fiyatlarına gelen zamların vergi indirimlerini geride bıraktığını bildirdi.

ÖTV ve KDV indirimlerinin yeni yılda 3 ay uzatılmasının sevindirici olduğunu ancak ticari araçların yenilenmesi için yeterli olmadığını vurgulayan Palandöken, "Esnafımız fiyat artışlarından dolayı vergi indirimlerinden faydalanamadı ve ticari araçlarını yenileyemedi. Şu anda döviz kurlarının düşüş eğilimine geçtiği dönemde ticari araçlardaki KDV indirimleri, taksileri de kapsayacak şekilde haziran sonuna kadar uzatılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

