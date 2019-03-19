Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, otomotiv, konut, beyaz eşya ve mobilya sektöründeki vergi indirimlerine yönelik sürenin ay sonunda dolacağını belirterek, "Mobilya ve beyaz eşyadaki vergi indirimlerinin süresi uzatılmalı. Otomotiv ve konut sektöründe ise vergi rejimi değiştirilmeli ve kalıcı vergi indirimleri yapılmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta yapılan vergi indirimlerinin süresinin geçen yılın sonunda 31 Mart'a kadar uzatıldığını anımsattı.

Vergi indirimlerinin enflasyonla mücadeleye ve ekonomik canlanmaya olumlu etkisinin olduğuna dikkati çeken Palandöken, şöyle devam etti:

"31 Mart'ta sona erecek vergi indirimlerinin bir kez daha süresinin uzatılmasına ihtiyaç var. Nisan ayından itibaren bu sektörlerde daralma beklentisi bulunuyor. Ekonomik büyüme için lokomotif pozisyonda olan bu sektörleri canlı tutmak zorundayız. Mobilya ve beyaz eşyadaki vergi indirimlerinin süresi uzatılmalı. Otomotiv ve konut sektöründe ise vergi rejimi değiştirilmeli ve kalıcı vergi indirimleri yapılmalı."