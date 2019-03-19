FİNANS

TESK'ten "vergi indiriminde süre uzatımı" talebi

FİNANS HABERLERİ  | 19.03.2019 14:16 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Mobilya ve beyaz eşyadaki vergi indirimlerinin süresi uzatılmalı. Otomotiv ve konut sektöründe ise vergi rejimi değiştirilmeli ve kalıcı vergi indirimleri yapılmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, otomotiv, konut, beyaz eşya ve mobilya sektöründeki vergi indirimlerine yönelik sürenin ay sonunda dolacağını belirterek, "Mobilya ve beyaz eşyadaki vergi indirimlerinin süresi uzatılmalı. Otomotiv ve konut sektöründe ise vergi rejimi değiştirilmeli ve kalıcı vergi indirimleri yapılmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta yapılan vergi indirimlerinin süresinin geçen yılın sonunda 31 Mart'a kadar uzatıldığını anımsattı.

Vergi indirimlerinin enflasyonla mücadeleye ve ekonomik canlanmaya olumlu etkisinin olduğuna dikkati çeken Palandöken, şöyle devam etti:

"31 Mart'ta sona erecek vergi indirimlerinin bir kez daha süresinin uzatılmasına ihtiyaç var. Nisan ayından itibaren bu sektörlerde daralma beklentisi bulunuyor. Ekonomik büyüme için lokomotif pozisyonda olan bu sektörleri canlı tutmak zorundayız. Mobilya ve beyaz eşyadaki vergi indirimlerinin süresi uzatılmalı. Otomotiv ve konut sektöründe ise vergi rejimi değiştirilmeli ve kalıcı vergi indirimleri yapılmalı."

Palandöken, vergi indirimlerine rağmen otomobil ve hafif ticari araç pazarının geçen yıl yüzde 35 daraldığını hatırlatarak, otomotiv sektöründe ÖTV oranlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini, özellikle hafif ticari araç pazarının yeniden canlanmasının üretim ve ekonomik büyüme için önemli olduğunu vurguladı.

Beyaz eşya ve mobilyada vergi indirimlerinin ekim ayına kadar uzatılması gerektiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"2018'de beyaz eşya sektörü yüzde 17 daraldı. Beyaz eşya ve mobilya sektöründe vergi indirimleri geçen yılın ekim ayında yapılmıştı. Oysa sektörde en yüksek tüketim zamanı yaz ayları. Bu nedenle yaz ayları boyunca vergi indirimleri sürdürülmeli. Bununla beraber beyaz eşyada ÖTV kaldırılmalı. Beyaz eşya sektörü, yurt dışına ihracat yaptığımız çok önemli sektörlerden biri. Vergi indirimiyle bu sektörü daha da büyütmeliyiz ki hem ihracatımız artsın hem de işsizliğin azalmasına katkısı olsun."

Palandöken, konut ve iş yeri satışlarında ise KDV karmaşasının yaşandığına işaret ederek, sektörde sadece tek bir KDV oranı olması, bunun da yüzde 1'i geçmemesi gerektiğini bildirdi.

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