TESK'ten yapılandırmada süre uzatımı talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin sürenin bugün sona erdiğini hatırlatarak, "Yapılandırma başvuruları yıl sonuna kadar uzatılmalı." ifadesini kullandı.
Palandöken yazılı açıklamasında, esnafın yapılandırılan borcu bile ödemekte zorluk çektiğine dikkati çekti.
Yapılandırma başvurularının yıl sonuna kadar uzatılmasını isteyen Palandöken, şunları kaydetti:
"Başvuru ve ilk taksit ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılırsa bu dört aylık süre esnafı oldukça rahatlatır. Ayrıca, daha önceki yapılandırma kanunlarına başvuruda bulunup bu yılki taksitlerin ödemesinde sorun yaşayanlar da bu kanundan yararlanmalı. Bunun için yapılandırma kanununda bir değişikliğe gidilerek hem kapsamı genişletilmeli hem de başvuru ve ödeme süresi uzatılmalı."
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