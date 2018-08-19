TESK'ten yatırım çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'nin yeni yatırımlarla daha fazla büyüyeceğini belirterek, "Ülkemiz ekonomik darbe girişimleriyle karşı karşıya gelse de güçlü ve güvenli bir ülke. Yatırımcıların da bu güvenle birlikte ülkemizle ticaret yapması, yatırımlarda bulunması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin son dönemde karşı karşıya kaldığı "ekonomik darbe girişimi"yle güçlü bir ülke olarak baş edebileceğini vurguladı.

Başta ABD olmak üzere birçok ülkenin Türkiye'nin yalnız olmadığını ve Türk ekonomisinin yıkılamayacağını gördüğüne dikkati çeken Palandöken, bu durumun "ekonomik tetikçilerin" saldırılarından bir sonuç çıkmayacağının da en önemli göstergesi olduğuna işaret etti.

Palandöken, Türkiye'nin yeni yatırımlarla daha fazla büyüyeceğini belirterek, "Ülkemiz ekonomik darbe girişimleriyle karşı karşıya gelse de güçlü ve güvenli bir ülke. Yatırımcıların da bu güvenle birlikte ülkemizle ticaret yapması, yatırımlarda bulunması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.