FİNANS

TESK'ten yeni eğitim-öğretim yılı öncesi uyarılar

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 11:56 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Velilerimiz, öğretmenlerimiz, güvenlik güçlerimiz yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan tüm tedbirleri almış olmalı. Eğitim-öğretim süresince de bu tedbirler ivedilikle uygulanmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Velilerimiz, öğretmenlerimiz, güvenlik güçlerimiz yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan tüm tedbirleri almış olmalı. Eğitim-öğretim süresince de bu tedbirler ivedilikle uygulanmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa zaman kala velileri ve yetkilileri, okul çevresindeki seyyar satıcılar, uyuşturucu tacirleri ve hijyenik olmayan gıda satıcıları konusunda uyardı.

Öğrencilerin çevreye karşı bilinçlendirilmesinin onları tehlikelerden korumanın ilk adımı olduğunu vurgulayan Palandöken, "Bu bilinçlendirme görevi de en çok okul çevreleri için ailelere, okul içinde ise öğretmenlere düşüyor. Bir çocuğun yetişkin olana kadar hem karakteri konusunda hem tehlikelere karşı bilinçli hale gelmesi bir birey kazanmak demektir. Bunun yanında, velilerimiz, öğretmenlerimiz, güvenlik güçlerimiz yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan tüm tedbirleri almış olmalı. Eğitim-öğretim süresince de bu tedbirler ivedilikle uygulanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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2018-2019 eğitim-öğretim yılı Bendevi Palandöken tesk

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