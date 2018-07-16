Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, güçlü ekonomilerin dayanağının yerli üretim olduğunu belirterek, "Dolar ve enflasyonun düşmesi, ekonomimizin güçlenmesi için yerel üretimi artırmalıyız." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ekonomik dalgalanmaların en az zararla atlatılması için üretimin önemine dikkati çekti.

Güçlü ekonomilerin dayanağının yerli üretim olduğunun altını çizen Palandöken, "Dolar ve enflasyonun düşmesi, ekonomimizin güçlenmesi için yerel üretimi artırmalıyız. Yeni sistemde yeni projeler tasarlanırken özellikle tarım ve hayvancılığa ivme kazandıracak atılımlar yapmalıyız. Hem üretip hem de elimizdeki kıyafetin, telefonun kıymetini bilmeliyiz. İsrafı teknolojide daha çok yapıyoruz. En çok bundan kaçınmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, ülkenin son zamanlarda hızlı yükselen dolar ve beklentilerin üzerinde çıkan enflasyonun etkisinde olduğuna işaret ederek, bu ekonomik dalgalanmaların hepsini atlatacak gücün var olduğunu belirtti.