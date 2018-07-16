FİNANS

TESK'ten "yerel üretim" önerisi

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 11:18 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Dolar ve enflasyonun düşmesi, ekonomimizin güçlenmesi için yerel üretimi artırmalıyız"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, güçlü ekonomilerin dayanağının yerli üretim olduğunu belirterek, "Dolar ve enflasyonun düşmesi, ekonomimizin güçlenmesi için yerel üretimi artırmalıyız." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ekonomik dalgalanmaların en az zararla atlatılması için üretimin önemine dikkati çekti.

Güçlü ekonomilerin dayanağının yerli üretim olduğunun altını çizen Palandöken, "Dolar ve enflasyonun düşmesi, ekonomimizin güçlenmesi için yerel üretimi artırmalıyız. Yeni sistemde yeni projeler tasarlanırken özellikle tarım ve hayvancılığa ivme kazandıracak atılımlar yapmalıyız. Hem üretip hem de elimizdeki kıyafetin, telefonun kıymetini bilmeliyiz. İsrafı teknolojide daha çok yapıyoruz. En çok bundan kaçınmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, ülkenin son zamanlarda hızlı yükselen dolar ve beklentilerin üzerinde çıkan enflasyonun etkisinde olduğuna işaret ederek, bu ekonomik dalgalanmaların hepsini atlatacak gücün var olduğunu belirtti.

Yerel üretimin önemine değinen Palandöken, "Yerel ekonomiler zincirleme olarak tüm ülke ekonomisine doğrudan katkı yapıyor. Dolayısıyla önce kırsaldaki, küçük ilçeler ve köylerdeki kalkınmayı hızlandırmak, üretimi artırmak gerekiyor. Bu sağlandığında hem yerli ve milli ilkemiz devamlılık sağlayacak hem de ihracat ithalatı yakaladığında cari açık kapanacaktır." ifadelerini kulandı.

Palandöken, henüz ömrü bitmeden, yalnızca bataryasının değiştirilerek kullanılabilecek ürünlerin hemen atıldığını, bu alışkanlığın ise cari açığın artmasına neden olduğunu kaydetti.

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Bendevi Palandöken tesk yerel üretim

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