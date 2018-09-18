Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yerli malı ürünlere Ticaret Bakanlığınca tespit edilen şekil, logo veya işaretin konulacak olmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelikle üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit edilen şekil, logo veya işaretin konulmasının kararlaştırıldığını anımsatarak, "15 gün sonra geçerli olmaya başlayacak uygulamayla yerli ürünlere Ticaret Bakanlığınca tespit edilen şekil, logo veya işaretin konulacak olması sevindirici." ifadesini kullandı.

Üretim yeri Türkiye olan ürünlerin raflarda açıkça belirtilmesi, "Türk Malı" yazılması ya da böyle olduğunu gösteren logo veya işaret konulması gerektiğini daha önce de dile getirdiklerinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Ekonomimizde dalgalanmadan en az zararla sıyrılmak için yerli ve milli olmayı her zaman vurguladık. Bu yönetmelikle artık alışverişte, reyonlarda ve raflarda kendi ürünlerimizi kolayca ayırt edebileceğiz. Bu da hem ekonomimize büyük fayda sağlayacak hem de yerli üretim olan ürünlerin birçoğunun yabancı ürünlere kıyasla daha kaliteli olduğunu fark edeceğiz. Bu uygulamayı çok olumlu buluyor ve vatandaşlarımızı da yerli ürün almaya davet ediyorum."

