Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yerli üretim logosunun mevzuatta belirtilen kurallara göre kullanılması gerektiğini belirterek, "Başta et olmak üzere, çok tüketilen gıdalarda yerli ürün olmamasına rağmen yerli üretim logosu bulunduranlar hakkında şikayetler aldık. Böyle fırsatçılara kesinlikle göz açtırılmamalı ve denetimler sıklaştırılmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yerli üretim logosunun Ticaret Bakanlığınca belirlenmiş şekil ve uygulamaya uygun olarak kullanılması gerektiğini vurguladı.

Yerli ürünlerin etiketlerinde bulunması zorunlu hususlarla ilgili genelgenin tüm teşkilatla paylaşıldığına işaret eden Palandöken, "Buna aykırı bir durum tespit edilirse valiliğe bildirilecek. Ekonomimize ve yerli üretimimize katkı sağlayacak bu uygulamaya ve kurallarına hassasiyetle yaklaşmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, satışa sunulan malın üzerinde bulunması zorunlu unsurlara dikkati çekerek, şunları kaydetti: