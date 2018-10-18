FİNANS

TESK'ten "yerli üretim logosu" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 10:37 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Başta et olmak üzere, çok tüketilen gıdalarda yerli ürün olmamasına rağmen yerli üretim logosu bulunduranlar hakkında şikayetler aldık. Böyle fırsatçılara kesinlikle göz açtırılmamalı ve denetimler sıklaştırılmalı" - "Ekonomimize ve yerli üretimimize katkı sağlayacak bu uygulamaya ve kurallarına hassasiyetle yaklaşmalıyız"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yerli üretim logosunun mevzuatta belirtilen kurallara göre kullanılması gerektiğini belirterek, "Başta et olmak üzere, çok tüketilen gıdalarda yerli ürün olmamasına rağmen yerli üretim logosu bulunduranlar hakkında şikayetler aldık. Böyle fırsatçılara kesinlikle göz açtırılmamalı ve denetimler sıklaştırılmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yerli üretim logosunun Ticaret Bakanlığınca belirlenmiş şekil ve uygulamaya uygun olarak kullanılması gerektiğini vurguladı.

Yerli ürünlerin etiketlerinde bulunması zorunlu hususlarla ilgili genelgenin tüm teşkilatla paylaşıldığına işaret eden Palandöken, "Buna aykırı bir durum tespit edilirse valiliğe bildirilecek. Ekonomimize ve yerli üretimimize katkı sağlayacak bu uygulamaya ve kurallarına hassasiyetle yaklaşmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, satışa sunulan malın üzerinde bulunması zorunlu unsurlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yerli üretim logosu kullanımının satışlara olumlu etkilediğini ve vatandaşın bilinçli olarak bu ürünleri tercih ettiğini görmekteyiz. Bu uygulama ekonomimize de büyük katkı sağlayacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Kullanılan logonun yönetmelikle belirtilen standartlarda olması gerekiyor. Etiketlerde ve fiyat listelerinde kolaylıkla görülebilir olması çok önemli."

Standartlara uymayan bir etiketin tespit edilmesi halinde söz konusu aykırılığın ilgili bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar tarafından valiliğe gönderileceğini vurgulayan Palandöken, "Başta et olmak üzere, çok tüketilen gıdalarda yerli ürün olmamasına rağmen yerli üretim logosu bulunduranlar hakkında şikayetler aldık. Böyle fırsatçılara kesinlikle göz açtırılmamalı ve denetimler sıklaştırılmalı." ifadesini kullandı.

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) yerli üretim logosu

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