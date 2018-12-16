FİNANS

TESK'ten "yılbaşı alışverişi" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 16.12.2018 12:11 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Yılbaşı sofralarımızı ve evlerimizi süsleyen ürünler merdiven altı, kalitesiz ve sağlıksız yerlerden alınmamalı" - "Yılbaşı alışverişinde bilinir ve güvenilir esnaf tercih edilmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı nedeniyle ucuza satılan ürünlere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açılamasında, yeni yıla sayılı günler kaldığını anımsatarak, vatandaşların "merdiven altı" üretim, ucuz ve kalitesiz ürünlerden uzak durması gerektiğini belirtti.

Söz konusu gıdaların üretiminin özel günlerde daha fazla arttığına dikkati çeken Palandöken, "Vatandaşlarımız yılbaşı alışverişlerini yapmaya başladı. Bu alışverişin içinde pasta, şekerleme, kuru yemiş, hindi, şarküteri ürünleri, sebze-meyve ile hediyelik eşya, süsleme ürünleri mevcut. Yılbaşı sofralarımızı ve evlerimizi süsleyen ürünler merdiven altı, kalitesiz ve sağlıksız yerlerden alınmamalı. Bunları kullanmanın ve tüketmenin sonuçları kötü olabilir." ifadesini kullandı.

Yılbaşı alışverişinde bilinir ve güvenilir esnafın tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnaf kendi yemediğini müşterisine satmaz. Bununla birlikte gerekli denetimleri yapılmış ürünlerle hijyen kurallarına uygun olarak satış yapar. Ucuz parfüm de Uzak Doğu ürünü ucuz oyuncak da sağlığımızı bozabilir. Tamamen göz boyama amaçlı bir satış tekniği olarak fiyatını fazlasıyla düşürüyorlar. Yılbaşını hastanede geçirmek ya da ileride ciddi sağlık problemleri yaşamamak için bu tür sahtekarlıklara karşı vatandaşımız uyanık olmalı."

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Anahtar Kelimeler:
alışveriş Bendevi Palandöken tesk yılbaşı

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