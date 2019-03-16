Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'nin her yöresine ait çeşitli lezzetler bulunduğunu belirterek, "Yöresel ürünlerimizi dünyaya tanıtmalıyız. Bu lezzetlerin yurt içinde olduğu kadar, yurt dışında da tanıtımının en iyi şekilde yapılıp, yeni pazarlara açılması lazım." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin geleneksel ve yerel ürünler açısından en zengin ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti. Bu ürünlerin bilinirliğinin artırılması, yurt içinde ve dışında tanıtılması, üreticilerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, böylece yörenin ve ülke ekonomisinin kazanacağını bildirdi.

Palandöken, yöresel ürünlerin tanıtımına destek verilmesi ve ürün tanıtımında stant kiralarının düşük tutulmasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin her yöresine ait bin bir çeşit lezzet var. Yöresel ürünlerimizi dünyaya tanıtmalıyız. Bu lezzetlerin yurt içinde olduğu kadar, yurt dışında da tanıtımının en iyi şekilde yapılıp, yeni pazarlara açılması lazım. Ticaret Bakanımız, Perakende Yasası'nın yeni taslağında, zincir marketlerde yöresel ürün kullandırma ve belirli rafları bu ürünlere ayırma zorunluluğunun geleceğini bildirmişti. Bu sevindirici bir durum ve bir an önce yasa güncellenerek hayata geçirilmeli. Yurt içi tanıtımlar için bu yollar artırılmalı. Üreticiler, KOSGEB ve TESK iş birliğiyle yapılan Yurt Dışı İş Gezisi Desteği gibi destek fırsatlarını da kaçırmamalı."

