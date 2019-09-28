Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yöresel ürünlerin tanıtımı ve yeni pazarlara açılmasının ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin geleneksel ve yerel ürünler açısından en zengin ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin her yöresine ait farklı lezzetler olduğunun altını çizen Palandöken, "Bu lezzetlerin yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da tanıtımının en iyi şekilde yapılması lazım. Yöresel ürünlerin tanıtımı ve yeni pazarlara açılması ülke ekonomisi için önemli. Buna destek olmak için bu ürünlerin yurt içi tanıtım stantlarının kiralarının düşük tutulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Palandöken, söz konusu ürünlerin tanıtımı için tüm paydaşlara önemli görevler düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Yöresi ile bütünleşen ürünlerin kültürüyle birlikte tanıtılması, kültürün de lezzetin de nesiller boyu yaşatılması, kuşaktan kuşağa aktarılması anlamına geliyor. Yazılı ve görsel medyada yöresel ürünlerin tanıtımı daha sık yapılmalı. Zincir marketlerde yöresel ürün kullandırma, belirli rafları bu ürünlere ayırma zorunluluğu getiren bir düzenleme yapılmalı."

