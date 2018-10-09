FİNANS

TESK'ten "zam" eleştirisi

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 10:42 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Tüm girdilerin ve maliyetlerin artmasına rağmen esnaf ve sanatkarlar gereksiz zam yapmaktan kaçınıyor. Yapılan zamların en büyük sorumlusu fırsatçılık yapan bazı büyük mağazalar ve stokçulardır"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tüm girdilerin ve maliyetlerin artmasına rağmen esnaf ve sanatkarların gereksiz zam yapmaktan kaçındığını belirterek, "Yapılan zamların en büyük sorumlusu fırsatçılık yapan bazı büyük mağazalar ve stokçulardır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yaşanan ekonomik dalgalanmada girdi ve maliyetlerin artmasına rağmen esnaf ve sanatkarların gereksiz zam yapmaktan kaçındığına işaret ederek, zamların sorumlusunun esnaf olduğu algısı yaratılmaya çalışıldığına dikkati çekti.

Esnaf ve sanatkarların, yapılacak zamların vatandaşın kesesini ne ölçüde etkileyeceğini iyi bildiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Hiçbir esnaf ve sanatkar, yıllardır dükkanına girip çıkan, hal hatır soran müşterisini 3-5 kuruş için kaybetmek istemez. Tüm girdiler ve maliyetler artsa bile esnafımız enflasyonla topyekun mücadele vermektedir. Zaten küçük esnaf sürekli mal alıp sattığı için ürün sirkülasyonu hızlıdır ve stokçuluk yapacak yeri bile yoktur. Şu an piyasadaki fahiş ürün zamlarının sorumlusu kesinlikle esnaf ve sanatkarımız değildir. Tüm girdilerin ve maliyetlerin artmasına rağmen esnaf ve sanatkarlar gereksiz zam yapmaktan kaçınıyor. Yapılan zamların en büyük sorumlusu fırsatçılık yapan bazı büyük mağazalar ve stokçulardır."

Palandöken, bazı büyük mağazaların fiyatlarını önce artırıp sonra indirim varmış gibi göstererek zamları saklamaya çalıştığını, vatandaşların kredi kartından taksitle alışveriş yaptığından çoğu zaman bu fiyat artışının farkına varmadığını bildirdi.

Esnafın veresiye satışla sosyal dayanışma gösterdiğini ifade eden Palandöken, "Esnaf, veresiye defterine yazarak enflasyonu bir noktada önlüyor. Çünkü vade farkı uygulamıyor. Oysa esnaf ve sanatkarımız da hayat pahalılığından olumsuz etkileniyor. Başta elektrik, su, akaryakıt gibi temel girdilere yapılan zamlar, esnaf ve sanatkara direkt yansıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Bendevi Palandöken tesk Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu zam

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