Palandöken, AVM ve zincir marketlerin yarattığı haksız rekabet ortamında esnafın korunması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şehir merkezlerinin ortalarına açılan alışveriş merkezleri, her mahallede, her sokak başına açılan zincir marketler esnafın varlığını her geçen gün tehdit ediyor. Perakende Yasası güncellenerek, tam olarak uygulanmalı. Bu açılışlara artık kural getirilmeli. Esnaf az sermayesiyle sokakların ve caddelerin vazgeçilmezi, bekçisidir. Terzi, bakkal, kasap, manav, kuaför, berber esnafı artık bu büyük sermayelerle başa çıkamıyor. Esnafın olmadığı caddeler, mahalleler düşünülemez. Bu haksız rekabet ortamında ayakta kalmaya çalışan esnaf korunmalı."