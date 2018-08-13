ABD'li uluslararası elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama firması Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Suudi Arabistan varlık fonunun, Tesla'yı borsadan çekmek için yeteri kadar sermayeye sahip olduğunu belirterek, son dönemde Tesla'nın yüzde 5'e yakın hissesinin fon tarafından borsada satın alındığını bildirdi.

Musk, Tesla'nın internet sitesinde yaptığı açıklamada, şirketin New York borsasından çekilme olasılığıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hisse başına 420 dolar teklifle şirketi New York borsasından çekme planını 2 Ağustos'ta Tesla'nın yönetim kuruluyla paylaştığını bildiren Musk, yönetim kurulunun isteği doğrultusunda borsadan çekilme kararını Tesla'nın büyük hissedarlarıyla görüştüğünü, geçen salı günü de şirketin bütün hissedarlarını konu hakkında bilgilendirmek üzere konuyla ilgili Twitter'dan duyuru yaptığını belirtti.

Musk, Twitter hesabında, "Finansman garantilendi" ifadesini kullanmasını hakkında da açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan varlık fonunun kendisiyle 2017'nin başından beri Tesla'yı borsadan çekme konusunda görüştüğünü belirten Musk, fonun Tesla'yı borsadan çekmek için yeteri kadar sermayeye sahip olduğuna dikkati çekti.