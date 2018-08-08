ABD'li uluslararası elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama firması Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, şirketin New York borsasından çekilme olasılığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tesla'yı hisse başına 420 dolardan borsadan çekmeyi değerlendiriyorum." ifadesini kullanan Musk, konuyla ilgili olarak şirket çalışanlarına bir elektronik posta gönderdi.

Tesla'nın internet sitesinde de yayımlanan elektronik postada Musk, konuyla ilgili nihai kararın henüz alınmadığını kaydetti.

Musk, Tesla'nın borsadan çekilmesi durumunda şirketin en iyi şekilde işletilmesi için gerekli ortamın oluşacağını savundu.

Şirketin hisse fiyatının borsada yüksek dalgalanmalara maruz kaldığına değinen Elon Musk, bunun aynı zamanda hissedar olan Tesla çalışanları için dikkat dağıtıcı olduğunu vurguladı.

Ayrıca, şu anda halka açık bir şirket konumundaki Tesla'nın her çeyrek açıklanan bilançosunun firmanın kararları üzerinde büyük baskı oluşturduğuna dikkati çeken Musk, bu kararların her zaman uzun dönemde doğru olmadığını belirtti.