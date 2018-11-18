FİNANS

Tesla, Çin'de Model 3 siparişleri almaya başladı

FİNANS HABERLERİ  | 18.11.2018 16:27 | Son Güncelleme

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın web sitesinde duyurduğu habere göre, şirket Çin'de Model 3 sedan için depozito karşılığı sipariş almaya başladı.

İstanbul, 18 Kasım (DHA) - Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın web sitesinde duyurduğu habere göre, şirket Çin'de Model 3 sedan için depozito karşılığı sipariş almaya başladı. Şirketin İcra Kurulu Başkanı Elon Musk, “Muhtemelen Mart ayında bazı teslimatlar başlayacak, ancak Nisan daha kesin” dedi.
Şirketin geleceği için performansı çok önemli görülen Model 3 sedan modeli üzerinde çalışan Tesla'nın hisse senedi fiyatı Cuma günü erken işlemlerde 1.6 puan yükselmişti.
Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre, Çin, elektrikli araçlar için dünyanın en büyük pazarı konumunda bulunuyor ve birçok uzmanın tahminine göre, hükümet düzenlemelerinin 2030 yılına kadar yüzde 100 elektrikli araç hedefini içermesi nedeniyle ülkede satışlarının hızla artacağı öngörülüyor. Tesla, Temmuz’da Shanghai makamlarıyla bir anlaşma imzalayarak Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ilk fabrikasını Çin’de inşa etmeye başladı. Bu tesis için iki milyar dolar yatırım yapacak olan Tesla küresel üretimi hacmini de iki katına çıkaracak.
Tesla’nın Doğu Çin'de bulunan Shanghai fabrikası yıllık 250 bin araç kapasiteli olacak ve Model 3 ve Model Y otomobilleri üretecek.

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