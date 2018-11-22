Tesla, Çin'deki otomobil satışlarında indirim uygulayacak 

Elif Varan / İstanbul, 22 Kasım (DHA) - Tesla, ek gümrük vergilerinin alıcılara bindireceği yükü hafifletmek için Çin'de satışa sunulan Model X ve Model S otomobillerin fiyatlarında indirim uygulayacak.

Tesla CEO’su Elon Musk liderliğindeki elektrikli otomobil üreticisi, otomobillerinin dünyanın en iyi otomobil pazarında satışa sunulurken iki modelin fiyatlarını yüzde 12 ile yüzde 26 arasında azaltacağını söyledi.

Şirket ABD’nin Çin’e yönelik ek gümrük vergileri sebebiyle Temmuz ayında fiyatlarını yaklaşık yüzde 20 yükseltmişti.

Yakın zamanda Çin’deki yeni Model 3 otomobilinin başlangıç fiyatlarını paylaşan firma, otomobilin fiyatının çift motorlu dört çeker versiyonu için 77 bin 928.83 dolardan (540 bin yuan) başlayacağını açıkladı.

Tesla, Temmuz ayındaki fiyat artışından önce, Çin’deki tüm otomobil ithalatları için ithalat tarifelerini düşüreceğini söylemesinden sonra, Çin’de Mayıs ayında modellerin fiyatlarını düşürdü.

