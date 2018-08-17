FİNANS

Tesla, Elon Musk’ın iş yükünü hafifletmek için ikinci yönetici arıyor

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 14:58 | Son Güncelleme

Tesla yöneticileri, Elon Musk'ın günlük sorumluluklarının bir kısmını üstlenmek için bir ikinci yönetici arıyor.

Elif Varan / İstanbul,17 Ağustos (DHA) - Tesla yöneticileri, Elon Musk'ın günlük sorumluluklarının bir kısmını üstlenmek için bir ikinci yönetici arıyor.
CNBC’nin haberine göre; Musk, “Tesla'nın özel hesabını 420 dolardan almayı düşündüğünü” söyledi. Tesla hisseleri tweet'i takiben yükseldi ve CEO’nun yaptığı açıklama, incelemeye alındı. Musk daha sonra iddiasının Suudilerle tekrarlanan ve devam eden görüşmelere dayandığını açıkladı.
Times gazetesinin Tesla'nın bir ikinci yönetici arayışına ilişkin raporunda, Musk ile yapılan bir röportajda, Tesla CEO'sunun yoğun iş yükünden bahsettiği ve tweet'e yol açan anları tartıştığı bir makaleye yer verildi.
Musk ,Tesla'nın birkaç yıl önce Facebook İcra Kurulu Başkanı Sheryl Sandberg'in bu iş için başvurduğunu, ancak "şu an aktif arama olmadığını" duyurdu.

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