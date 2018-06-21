FİNANS

Tesla, eski çalışanına dava açtı

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 00:28 | Son Güncelleme

Şirket, eski çalışanına "veri çalmak" iddiasıyla ABD'nin Nevada eyaletinde dava açtığını bildirdi

Elektrikli otomobil ve enerji depolama sistemleri üreticisi Tesla, eski çalışanına dava açtığını duyurdu.

Tesla'dan yapılan açıklamada, şirketin eski çalışanı olan Martin Tripp adlı kişiye "veri çalmak" iddiasıyla ABD'nin Nevada eyaletinde dava açıldığı belirtildi.

Açıklamada, geçen yılın ekim ayında Tesla'nın Nevade eyaletindeki "Gigafactory" tesisinde çalışmaya başlayan Tripp'in firmanın iç araştırması sırasında şirketten izinsiz olarak bilgi aldığına yer verildi.

Tripp'in Tesla'nın elektrikli araçlarıyla ilgili düzinelerce fotoğraf ve görüntüyü izinsiz aldığının öne sürüldüğü açıklamada, "Tesla, Tripp'in yasadışı faaliyetlerinin kapsamını yeni anlamaya başlamıştır. Kendisi şu ana kadar Tesla'nın imalat işletim sistemine izinsiz giren ve gigabaytlar dolusu Tesla verisini şirketin dışına çıkaran bir yazılım geliştirdiğini kabul etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, dün şirket çalışanlarına yolladığı elektronik postada, bir çalışanı firmaya "büyük bir sabotaj" yapmakla suçlamıştı.

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