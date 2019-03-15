FİNANS

Tesla Kaliforniya'da Model Y SUV aracını tanıttı

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 17:02 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Mart (DHA)

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