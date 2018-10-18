Tesla Şangay'da iki milyar dolarlık tesis anlaşması imzaladı 

İstanbul, 18 Ekim (DHA) - Tesla, Çinli yetkililerle Şangay'da 860 bin metrekare üzerinde yurt dışındaki ilk "Giga" tesisini kurmak üzere iki milyar dolarlık bir anlaşma imzaladığını belirtti.
Bu anlaşma, araçlarını dünyanın en büyük otomobil piyasasında yerel olarak üreterek Pekin ile Washington arasındaki gümrük vergilerine ilişkin gerilimlerden kaçınmayı isteyen elektrikli araba üreticisi için önemli bir aşama oluşturuyor.
İnşa maliyeti iki milyar dolar olarak tahmin edilen yeni Şangay fabrikası, Tesla'ya küresel kapasitesini iki kat arttırma ve Çin'de satılan araçlarının ucuzlamasına olanak sağlayacak.
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