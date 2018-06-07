İstanbul, 7 Haziran (DHA) - Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Şangay'da dev bir fabrika kurma planını tanıttı. Tesla Satış Şefi Robin Ren, Salı günü San Francisco'da yapılan bir hissedarlar toplantısında, firmanın ABD dışında ilk "gigafabrika"nın Şangay'da oluşturulacağını söyledi.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, Çin yetkilileriyle bu bağlamda yapılan görüşmelerin son derecede olumlu geçtiği ve ayrıntıların yakında duyurulacağı belirtildi.

Öte yandan Tesla'nın kurucusu ve sahibi Elon Musk, ürünün -makul fiyatlarla satışa sunulması için- satıldığı yerde üretim yapmanın önemli olduğunu söyledi. Tesla'nın yıl sonuna kadar Avrupa'da da böyle bir dev fabrika kurmayı umduğunu açıkladı.

Musk, araçlarının yeni modeli olan "Model 3" türünden haftada 5,000 adet üretme hedefinin Haziran sonu itibariyle muhtemelen gerçekleşebileceğini söyledi. Üretim kapasitesi şu an için haftada 3,500 araç.



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