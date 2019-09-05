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TESOB'dan "Yılın Kalfası" seçilen Ayşe Saka'ya ziyaret

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 11:35 | Son Güncelleme

TESOB Başkanı Metin Kara: - "Son 4 yılda Trabzon esnafından iki kez Yılın Ahisi, bir kez de Yılın Kalfası seçilmiştir. Özellikle vurgulamak istediğim nokta da bu 3 kişiden 2'sinin kadın olmasıdır. Bu durum Trabzon'da kadınların gerek çalışma hayatı gerek ekonomik yapı içinde oynadığı önemli rolü göstermesi açısından önemlidir"

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Türkiye'de "Yılın Kalfası" seçilen Ayşe Saka'yı Çarşıbaşı ilçesindeki iş yerinde ziyaret etti.

Kara, TESOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Çarşıbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Egemen Turan Kaynar ile gerçekleştirdiği ziyarette, tahta tezgahlarda geleneksel keşan dokumacılığı yapan Ayşe Saka'yı başarısından ötürü kutladı.

Çok eski çağlardan bu yana ticaret merkezi konumunda bulunan Trabzon'un güçlü bir ahilik geleneğine bağlı esnaf kenti olduğunu belirten Kara, şöyle devam etti:

"Hatırlanacağı üzere 2016 yılında terzi Emine Coşkuner, 2017 yılında da kayık ustası Ali Saraç büyüklerimiz Türkiye'de Yılın Ahisi seçilmişti. Bu yıl da Trabzon'da komisyonumuz tarafından Yılın Kalfası olarak belirlenen Ayşe Saka kardeşimiz, Bakanlıktaki komisyonun yaptığı değerlendirme sonucu Türkiye'de 2019 Yılının Kalfası seçilmiştir. Ayşe Saka, 21 Eylül'de Kırşehir'de yapılacak Ahilik Haftası törenlerinde devlet büyüklerimizin elinden ödülünü alacaktır."

Kara, son 4 yılda Trabzon esnafından iki kez Yılın Ahisi, bir kez de Yılın Kalfası seçildiğini ifade ederek, "Bu gurur tüm kentimize, tüm esnaf ve sanatkarlarımıza aittir. Özellikle vurgulamak istediğim nokta da bu 3 kişiden 2'sinin kadın olmasıdır. Bu durum Trabzon'da kadınların gerek çalışma hayatı gerek ekonomik yapı içinde oynadığı önemli rolü göstermesi açısından önemlidir." dedi.

Çarşıbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kaynar da Ayşe Saka'nın başarısından gurur duyduklarını vurgulayarak, "Çarşıbaşı ilçesini ve keşan dokumalarını tüm dünyaya duyurduğu için üyemiz Ayşe Saka'yı kutluyoruz. Yüzyıllardır ilçemizde dokunan keşanın hem tanıtımı hem de gelecek nesillere aktarılması açısından bu başarıyı önemli görüyoruz. Ayşe Saka kardeşimizi ve ona her çalışmasında destek olan, aynı zamanda ustası eşi Halil Saka'yı ve bu başarı hikayesinin yazılmasında emeği geçen odamız sekreteri Gül Berber Hanımı kutluyoruz." diye konuştu.

- "Keşan dokumacılığını gelecek nesillere aktarmak istiyoruz"

42 yaşındaki Ayşe Saka ise genç yaşlarında keşan dokumacılığıyla ilgilenmeye başladığını belirterek, keşan dokuma ustası Halil Saka ile evlendikten sonra mesleğini ilerlettiğini anlattı.

Kayınpederinin Kavaklı köyündeki dokuma atölyesinde eşiyle beraber çalışmaya başladığını kaydeden 2 çocuk annesi Ayşe Saka, 2011 yılında kalfalık belgesi sahibi olduğunu söyledi.

Saka, eşiyle işletmesini üstlendikleri bir mağazaları olduğunu ifade ederek, "Burada hem tezgahta keşan dokuyor hem de keşan kumaşından yapılan çanta, elbise, saç bandı gibi ürünlerin etrafına nakış işliyorum. Satışlarda da eşime yardımcı oluyorum." dedi.

Çarşıbaşı keşanının coğrafi işaret aldığını anımsatan Saka, "Eşimle birlikte dedelerimizden kalan keşan dokumacılığını gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Küçük kızımı da elimden geldiğince yetiştirmeye çalışıyorum. Bu özel kumaşın geleceğe taşınması için ailece çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ayşe Saka Çarşıbaşı keşan dokumacılığı TESOB Yılın Kalfası

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