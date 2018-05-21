"Teşvik paketleri son derece ümit verici"

İZMİR (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi İdil Yiğitbaşı, ardı ardına açıklanan teşvik paketlerinin iş dünyası için son derece olumlu olduğunu belirterek, "Teşviklerin toplu bir şekilde izleneceği bir platformun kurulmasının hem uygulayıcılar hem de politika yapıcılar açısından son derece faydalı olacağına inanıyoruz." dedi.

Yiğitbaşı, TÜSİAD'ın Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile İzmir'de düzenlediği "Teşvik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, küresel büyümenin yeniden canlanması ve yurt dışı faiz oranlarının artmaya başlamasıyla birlikte Türkiye gibi pek çok gelişmekte olan ülkenin yeni ve zorlu koşullarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bu ortamda yatırım yapmak, istihdam oluşturmak için azimle çalışmalarına devam eden iş dünyasına birtakım teşviklerin sağlanıyor olmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Yiğitbaşı, "Ardı ardına açıklanan çok çeşitli teşvik paketleri iş dünyası için son derece olumlu ve ümit verici." ifadesini kullandı.