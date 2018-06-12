"Teşvikler ihracatçının önünü açıyor"

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, devletin verdiği destek ve teşvikleri üreticinin güvence olarak gördüğünü ve ihracatın önünün açıldığını belirtti.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya Bölgesi'nin sanayi, tarım, turizm sektörleriyle her geçen gün daha da büyüdüğünü ve bölgeden nisan ayında 95 milyon dolarlık ihracat yapıldığını anlattı.

Türkiye'nin her geçen yıl büyümeye devam ettiğini ifade eden Şahin, "Ülkemizin son yıllarda göstermiş olduğu atak ve özellikle ihracat, üretim odaklı sanayileşmesi, teşvik ve destek mekanizmalarının artması aynı zamanda bölgenin yüksek teknoloji alanlarına doğru kayması ve İstanbul'a yakın olması nedeniyle Tekirdağ'ın üretim üssü olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin, Tekirdağ'ın tek başına nisan ayında 81 milyon dolar ihracat yaptığını belirterek, "Bu durum ve İstanbul'a yakın olması Tekirdağ'ın ihracatının ve üretiminin yükselerek ve büyüyerek devam edeceğine inancımız tam." dedi.

Kalkınma Ajansı olarak teşvik vermeye devam ettiklerini dile getiren Şahin, şöyle devam etti: