FİNANS

Teşvikler imalat yatırımlarına odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2019 11:24 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yılın ilk yarısında verilen yatırım teşvik belgeleri imalat sektöründe yoğunlaştı - İmalat sektöründe ocak-haziran döneminde toplam sabit yatırım tutarı 28,7 milyar lira olan bin 467 projeye teşvik sağlandı - Bu dönemde teşviklerden en çok faydalanan diğer sektörler 18,6 milyar liralık yatırımın öngörüldüğü hizmetler ve 5,8 milyar liralık yatırımın planlandığı enerji sektörleri oldu

DİLARA ZENGİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yılın ilk yarısında verilen yatırım teşvik belgelerinde imalat sektörü öne çıktı. Bu sektörde ocak-haziran döneminde toplam sabit yatırım tutarı 28 milyar 741 milyon lirayı bulan bin 467 projeye teşvik sağlandı.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk yarısında enerji, hizmetler, imalat, madencilik ve tarım sektörlerinde toplam sabit yatırım tutarı 58 milyar 380 milyon lira olan 2 bin 304 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Söz konusu projelerin tamamlanmasıyla 94 bin 303 kişinin istihdamı öngörüldü.

Yatırım teşvik belgesi verilen projelerin 2 bin 148'ini yerli, 156'sını yabancı sermayeli yatırımlar oluşturdu. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 51 milyar 445 milyon lira olurken, bu tutar yabancı sermayeli firmalar için 6 milyar 935 milyon lira olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde desteklenen projelerin bin 368'i komple yeni yatırımlar, 691'i tevsi ve 245'i de diğer mahiyetteki yatırımlardan oluştu. Devlet desteğinden faydalanacak komple yeni yatırımların sabit tutarı 33 milyar 68 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

- İmalat ilk, hizmet sektörü ikinci sırada

Yatırım teşvik belgelerinin sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, yılın ilk yarısında en çok teşvik imalat sektöründeki yatırımlara verildi. Bu dönemde imalat sektöründe toplam sabit yatırım tutarı 28 milyar 741 milyon lira olan bin 467 projeye teşvik sağlandı. Bu projelerle 56 bin 475 kişiye ilave istihdam planlandı.

Ocak-haziran döneminde düzenlenen yatırım teşvik belgelerinden en çok faydalanan diğer sektörler sırasıyla hizmetler ve enerji oldu.

Hizmetler sektöründe, toplam sabit yatırım tutarı 18 milyar 634 milyon lira olan 619 projeye teşvik sağlandı ve 31 bin 125 kişiye istihdam öngörüldü.

Aynı dönemde toplam sabit yatırım tutarı 5 milyar 778 milyon lira olan 148 enerji projesi için de yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Bu sektördeki projelerle öngörülen istihdam sayısı bin 494 oldu.

PARTNERMarmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!Marmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!
Eğitim sevdalıları Bodrum’da Darüşşafaka için buluştuEğitim sevdalıları Bodrum’da Darüşşafaka için buluştu
Ağustos’ta en çok külçe altın kazandırdı, BİST kaybettirdiAğustos’ta en çok külçe altın kazandırdı, BİST kaybettirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ocak-Haziran Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım teşvik belgesi

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Ünlü yatırımcı'dan altın tavsiyesi

Ünlü yatırımcı'dan altın tavsiyesi

Tatil yapmak isteyenler için eylül fırsatı

Tatil yapmak isteyenler için eylül fırsatı

İkinci el otomobil için emsal karar! Parasını geri aldı

İkinci el otomobil için emsal karar! Parasını geri aldı

Dolarda kritik hafta!

Dolarda kritik hafta!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş Bankası’ndan Nysa Antik Kenti’ndeki kazılara destek

İş Bankası’ndan Nysa Antik Kenti’ndeki kazılara destek

Eğitim sevdalıları Bodrum’da Darüşşafaka için buluştu

Eğitim sevdalıları Bodrum’da Darüşşafaka için buluştu

Ağustos’ta en çok külçe altın kazandırdı, BİST kaybettirdi

Ağustos’ta en çok külçe altın kazandırdı, BİST kaybettirdi

Hintli firmalar rotalarını Türkiye’ye çevirdi; 25 milyar dolarlık ticaret hacmine doğru

Hintli firmalar rotalarını Türkiye’ye çevirdi; 25 milyar dolarlık ticaret hacmine doğru

Sabiha Gökçen’de 23 milyon yolcu barajı geçildi

Sabiha Gökçen’de 23 milyon yolcu barajı geçildi

Akbank'tan “TLREF Endeksli Ticari Kredi” açıklaması

Akbank'tan “TLREF Endeksli Ticari Kredi” açıklaması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.