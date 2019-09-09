Teşvikler imalat yatırımlarına odaklandı

DİLARA ZENGİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yılın ilk yarısında verilen yatırım teşvik belgelerinde imalat sektörü öne çıktı. Bu sektörde ocak-haziran döneminde toplam sabit yatırım tutarı 28 milyar 741 milyon lirayı bulan bin 467 projeye teşvik sağlandı.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk yarısında enerji, hizmetler, imalat, madencilik ve tarım sektörlerinde toplam sabit yatırım tutarı 58 milyar 380 milyon lira olan 2 bin 304 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Söz konusu projelerin tamamlanmasıyla 94 bin 303 kişinin istihdamı öngörüldü.

Yatırım teşvik belgesi verilen projelerin 2 bin 148'ini yerli, 156'sını yabancı sermayeli yatırımlar oluşturdu. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 51 milyar 445 milyon lira olurken, bu tutar yabancı sermayeli firmalar için 6 milyar 935 milyon lira olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde desteklenen projelerin bin 368'i komple yeni yatırımlar, 691'i tevsi ve 245'i de diğer mahiyetteki yatırımlardan oluştu. Devlet desteğinden faydalanacak komple yeni yatırımların sabit tutarı 33 milyar 68 milyon lira olarak kayıtlara geçti.