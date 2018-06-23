FİNANS

Teşvikler, yatırımcının rotasını Batman'a çevirdi

FİNANS HABERLERİ  | 23.06.2018 11:20 | Son Güncelleme

Devletin teşvik uygulaması ve sağlanan huzurla sadece Batman'da 214 iş adamı Organize Sanayi Bölgesi'nden yer tahsisi talebinde bulundu - Vali Ahmet Deniz: - "OSB'yi büyütüyoruz. Yeni fabrikaların açılmasıyla Batman'da 15 bin yeni istihdam öngörülüyor" - OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hifzullah Özoğul: - "Daha önce hep bizim bölgeden batıya göç edilirdi artık çok şükür batıdan bölgeye tersine göç başladı" - Teşvikle kurduğu fabrikada 400'ü aşkın istihdam sağlayan iş adamı Sabit Ceylan: - "Allah nasip ederse bu sene Rusya, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan, Gürcistan, Almanya, Dubai ve Hong Kong'a ihracat yapacağız"

SELMAN TÜR - Devletin teşvik uygulaması ve sağlanan huzurla sadece Batman'da 214 iş adamı yapacakları yatırımlar için Organize Sanayi Bölgesi'nden (OSB) yer istedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için hayata geçirilen teşvik uygulaması, batıdaki firmaları bölgeye yönlendirdi.

Yeni teşvik uygulamasıyla 6. bölge yatırım için cazip hale getirilirken, ülkenin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren birçok firma bu imkandan yararlanmak için rotasını Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine çevirdi.

Batman'da da 85 tekstil, 26 gıda, 29 inşaat, 12 mobilya, 26 plastik, 31 makine ve 5 de cam sektöründe olmak üzere 214 yatırım için başvuru yapıldı.

Artan yatırım talebi nedeniyle önce OSB'nin alanı genişletildi. 76 fabrikanın faaliyet yürüttüğü, 3 bin 700 kişinin istihdam edildiği OSB'de daha sonra da Valilikçe yeni yer tahsisi için çalışma başlatıldı.

İlk etapta 2 bin dönüm alanda altyapı çalışmaları başlatılan ikinci OSB'nin tamamlanarak yatırımcının hizmetine sunulmasıyla çalışan sayısının 15 bine yükselmesi hedefleniyor.

- "Devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz"

Batman Valisi Ahmet Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batman OSB'nin yüzde 100 dolduğunu söyledi.

Devletin verdiği desteklerden yararlanmak isteyen 214 yatırımcının fabrika kurmak için başvuru yaptığını ifade eden Deniz, "OSB'yi büyütüyoruz. 2 bin dönümlük alanın kamulaştırma parasını ödedik, yakın zamanda arsa tahsislerini yapacağız. Yeni fabrikaların açılmasıyla Batman'da 15 bin yeni istihdam öngörülüyor." dedi.

"Sermaye ve sıcak para, güvenli, huzurlu, gelecek kaygısı olmayan yere gelir." diyen Deniz, Batman'ın vatandaşların huzura, istikrara, güvene sahip çıkmasıyla çok hızlı değiştiğini dile getirdi.

Deniz, "Otellerimizde şu an yüzde 80 civarında doluluk var. 10-15 gün sonra bu yüzde 100'e ulaşacak. Huzur olunca her şey daha güzel oluyor, daha güzel yatırımlar olacak inşallah." diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın geçmişte bölgeye ve bölge insanına ciddi zararlar verdiğine işaret eden Deniz, bugün ise terörden zarar gören bölge insanının teröre karşı devletin yanında yer aldığını aktardı.

Deniz, devletin bölgenin kalkınması için tüm imkanları seferber ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçmişte bölgemiz maalesef ciddi sıkıntılar yaşadı. Terör örgütü kan ve gözyaşından başka bir şey vermedi. Bundan en çok bölgemiz zarar gördü, Türkiye zarar gördü. Türkiye terörle mücadeleye ciddi kaynak aktardı. Oysa bu kaynakları yatırıma aktarmış olsaydık bölgemizde işsizlik problemi kalmamış olacaktı. Bu terör örgütünü destekleyenler, Türkiye'nin kalkınmasını engellemek için bunları destekliyor ve piyon olarak bunları kullanıyorlar ama Allah'a şükür devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz."

- "Batıdan bölgeye tersine göç başladı"

Batman OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hifzullah Özoğul da 200'ü aşkın yatırımcının yatırım yapmak için kendilerine müracaat ettiğini belirtti.

"Daha önce hep bizim bölgeden batıya göç edilirdi artık çok şükür batıdan bölgeye tersine göç başladı." ifadesini kullanan Özoğul, yeni başvuruları karşılamak için 2 bin dönümlük arazi aldıklarını, projenin hazırlanarak, parselleme işleminin yapıldığını dile getirdi.

Özoğul, yatırımcılara tahsis edilecek alanda kurulacak fabrikalarla 15 bine yakın kişinin ekmeğini kazanacağını söyledi.

- Bölge, yatırımcının gözdesi oldu

Devlet teşvikiyle yatırımcının bölgeye yöneldiğini vurgulayan Özoğul, "Yatırımcılar bu tarafa doğru akın etmeye başladı. Bir cazibe merkezi haline geliyor buralar. Bölgemizin nüfusu da oldukça genç. O yüzden yatırımcı eleman bulma konusunda da sıkıntı çekmiyor." ifadelerini kullandı.

Özoğul, her şeyin başında huzurun geldiğini belirterek, "Huzurun olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Huzur çok önemli. Eskiden evden çıktığımızda çocuklarımızla helalleşerek işe giderdik, akşam dönebilir miyiz, bilmezdik ama artık çok şükür huzur var." diye konuştu.

- Destek aldı 400 kişiyi istihdam ediyor

Teşvikten yararlanarak OSB'de meyve suyu fabrikası kuran ve 400'ü aşkın istihdam sağlayan iş adamı Sabit Ceylan da ürettikleri ürünleri ilk etapta Irak ve Ürdün'e ihraç ettiklerini söyledi.

Ceylan, "Allah nasip ederse bu sene Rusya, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan, Gürcistan, Almanya, Dubai ve Hong Kong'a ihracat yapacağız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
batman destek fabrika OSB yatırım

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