FİNANS

"Teşviklerimizle her zaman sizlerin yanında olacağız"

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2018 17:41 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Geçen sene yaklaşık 338 milyon lira sadece Kayseri'ye ihracat teşviği vermişiz. Bu teşviklerimizle her zaman sizlerin yanında olacağız"

KAYSERİ (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Geçen sene yaklaşık 338 milyon lira sadece Kayseri'ye ihracat teşviği vermişiz. Bu teşviklerimizle her zaman sizlerin yanında olacağız." dedi.

Türkiye'nin faaliyete geçen ilk enerji kooperatifince kurulan 15 megavat kapasiteli Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi 5 Megavat Güneş Enerjisi Üretim Tesisi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kayseri Toplu Açılış Töreni kapsamında yapıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, canlı bağlantıyla gerçekleştirilen açılışın ardından bir konuşma yaparak, Yenilenebilir Enerji Kooperatifi'nin farklı bir anlamı olduğunu söyleyerek, şunları belirtti:

"15 megavat olarak yola çıktınız umuyorum bu 15 megavatı tamamlamaya vesile olursunuz. 15 megavatın da 7,5 milyon kilovat saat enerji ile buradaki bütün firmalarımıza ve artan yatırımlarla Kayseri'ye katkısı büyük olacaktır. Kayseri'nin bizim için Türkiye'deki yeri tartışılmaz. Son senelerde yaklaşık yüzde 30 seviyesinde Kayseri'nin ihracatı. Ben bunu Kayseri'ye yakıştıramadım. Bu oran yüzde 30 iç piyasa yüzde 70 ihracat olmalı. Biz sizi destekleyeceğiz, siz de ihracata daha fazla ağırlık vereceksiniz. Biz sizin ihracatınızın önünü açmak için elimizden gelen ne varsa bütün gücümüzle yanınızda olacağız. Geçen sene de baktım yaklaşık 338 milyon lira sadece Kayseri'ye ihracat teşviği vermişiz. Bu teşviklerimizle her zaman sizlerin yanında olacağız. Enerji Piyasası Kurulu'nun bazı kararları belki yenilenebilir enerji kooperatifini pek desteklemiyor gibi gözüküyor ama Sayın Cumhurbaşkanımızın da yerli ve milli enerji vizyonu ile bunları gündeme getireceğiz. Üzerinde çalışacağız."

Pekcan, konuşmasının ardından tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye'de faaliyete geçen ilk ve en büyük yenilenebilir enerji kooperatifi olma özelliğine sahip tesisle 23 bin 404 ağacın kurtarılması, bin 650 aracın kirliliğinin önüne geçilmesi ve 8,2 ton karbon salınımının engellenmesi hedefleniyor.

PARTNERKötüye giden ilişkinizi bu yöntemle kurtarın!Kötüye giden ilişkinizi bu yöntemle kurtarın!
Marmarabirlik'in Ar-Ge çalışmasına ödülMarmarabirlik'in Ar-Ge çalışmasına ödül
Prof. Dr. Alkin: Bursa, doğru yolda ilerliyorProf. Dr. Alkin: Bursa, doğru yolda ilerliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kayseri Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

En Çok Okunan Haberler

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Doğalgazda yeni dönem...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Doğalgazda yeni dönem...

Besicilere müjdeli haber! Bakanlık duyurdu, ödeme miktarı arttırıldı

Besicilere müjdeli haber! Bakanlık duyurdu, ödeme miktarı arttırıldı

Havacılık sektöründen enflasyonla mücadeleye rekor destek

Havacılık sektöründen enflasyonla mücadeleye rekor destek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmarabirlik'in Ar-Ge çalışmasına ödül

Marmarabirlik'in Ar-Ge çalışmasına ödül

Prof. Dr. Alkin: Bursa, doğru yolda ilerliyor

Prof. Dr. Alkin: Bursa, doğru yolda ilerliyor

Karadeniz'de palamutun bol, fiyatın yüksek olmasında stok iddiası

Karadeniz'de palamutun bol, fiyatın yüksek olmasında stok iddiası

TEMA: Enerji yatırımlarında öncelik verimlilik ve tasarruf olmalı

TEMA: Enerji yatırımlarında öncelik verimlilik ve tasarruf olmalı

İTHİB’den tekstil mühendisliği öğrencilerine burs ve iş

İTHİB’den tekstil mühendisliği öğrencilerine burs ve iş

Bakan Pakdemirli: Besiciden alınan et fiyatını artırdık

Bakan Pakdemirli: Besiciden alınan et fiyatını artırdık

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.