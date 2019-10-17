FİNANS

Teşvikte "çıpa fiyat" rüzgara hız katacak

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2019 11:24 | Son Güncelleme

TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım: -"Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Destekleme Mekanizması'nın Aralık 2020 sonrası için yenilenmesi ve teşvikte 'çıpa fiyat' mekanizmasının muhakkak olması gerekiyor" -"TÜREB olarak hesaplamalarımız çıpa fiyatının megavatsaat başına 52 dolar olduğunu gösteriyor" -"Rüzgar projelerinin finansmanı noktasında pazardaki dalgalanmalara yer bırakmamak adına sürdürülebilir bir teşvik mekanizmasına ihtiyaç var"

GÜLŞEN ÇAĞATAY/ZEYNEP BEYZA KILIÇ - Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) gelecek yıl sonunda sona ereceğini belirterek, "YEKDEM'in Aralık 2020 sonrası için yenilenmesi ve teşvikte 'çıpa fiyat' mekanizmasının muhakkak olması gerekiyor. TÜREB olarak hesaplamalarımız, çıpa fiyatının megavatsaat başına 52 dolar olduğunu gösteriyor." dedi.

Yıldırım, AA muhabirine, rüzgar enerjisi sektöründe teşvik ve beklentilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı sektör yatırımcılarının Türkiye'ye ilgisinin önemine dikkati çeken Yıldırım, destek mekanizmasıyla yatırımcılara "Bakanlık ve sektör olarak rüzgar enerjisini destekliyoruz." mesajı verildiğini söyledi.

Yıldırım, birkaç yıldır küresel anlamda yaşanan ekonomik dalgalanmaların proje finansman maliyetlerini artırdığını, rüzgar projelerinin finansmanı noktasında pazardaki dalgalanmalara yer bırakmamak adına sürdürülebilir bir teşvik mekanizmasının gerektiğini anlattı.

Gelecek dönemde rüzgar enerjisinin en hızlı devreye alınabilecek enerji yatırımlarından olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"YEKDEM'in Aralık 2020 sonrası için yenilenmesi ve teşvikte 'çıpa fiyat' mekanizmasının muhakkak olması gerekiyor. Yaptığımız analizlerde, örneğin 50 megavatlık bir projeyi aldık. Türkiye'deki kapasite faktörünü, rüzgar koşullarını ortaya koyduk. Ülkedeki yatırım koşullarını da ilave ettik. TÜREB olarak hesaplamalarımız, çıpa fiyatının megavatsaat başına 52 dolar olduğunu gösteriyor. Teşvikler yatırımcının çekilmesi için projelerin finanse edilebilir olmasına yardımcı oluyor. Destekler 15 yıl boyunca finansın daha kolay ve daha ucuz sağlanabilmesi için bir garanti olarak verilsin. Öte yandan, yerli üretimi de desteklememiz gerekiyor."

- "İlave kapasitelerde bin megavatları tekrar yakalayacağız"

Yıldırım, mevcut destek mekanizmasında kilovatsaat fiyatının esas alındığını belirterek, söz konusu sistemin ihale ve yarışmalarda taleplerde düşüşe sebep olduğunu aktardı.

"Söz konusu düşüşün, projenin fizibilitesini kağıt üzerinde etkileyecek noktanın ötesine geçmemesi için öngördüğümüz hibrit bir yöntem var. Bu noktadan sonra yatırımcılar artık megavat üzerinden bedelli bir yarışmaya başlasınlar. Ödemeler lisans satın alır gibi peşin ya da taksitlerle olabilir. Bu konuyu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve yetkili kuruluşlarla tartışmaya, konuşmaya açığız." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, yıllık ilave kapasitelerin 400 megavat seviyesinde gerilediğine ancak yatırımcıların çok hevesli olduklarına işaret ederek, "İlave kapasitelerde bin megavatları yakalayacağız." dedi.

Cari açığın dörtte üçünü oluşturan enerji ithalatını yenilenebilir kaynaklarla azaltmak, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yatırım ortamı sağlamak için rüzgar sektörü, 2020 sonrası için piyasa koşullarına göre destekleyici nitelikte yeni bir teşvik veya çıpa mekanizmasının oluşturulmasını bekliyor.

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Sanayi Bölgesi'nden 680 milyon dolarlık ihracat yapılıyorSanayi Bölgesi'nden 680 milyon dolarlık ihracat yapılıyor
Türkiye’den Çin’e 90 bin dolarlık pamuk şeker ihracatıTürkiye’den Çin’e 90 bin dolarlık pamuk şeker ihracatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rüzgar Enerjisi TUREB TÜREB Başkanı Hakan Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Zam geldi! 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak

Zam geldi! 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zehra Sayers "BBC 100 Kadın 2019" listesinde

Zehra Sayers "BBC 100 Kadın 2019" listesinde

Sanayi Bölgesi'nden 680 milyon dolarlık ihracat yapılıyor

Sanayi Bölgesi'nden 680 milyon dolarlık ihracat yapılıyor

Türkiye’den Çin’e 90 bin dolarlık pamuk şeker ihracatı

Türkiye’den Çin’e 90 bin dolarlık pamuk şeker ihracatı

TOKİ, 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı

TOKİ, 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı

Kuaförlüğü bıraktı, topraksız tarımla çilek üretiyor

Kuaförlüğü bıraktı, topraksız tarımla çilek üretiyor

VakıfBank uluslararası piyasalardan 417 milyon dolarlık kaynak sağladı

VakıfBank uluslararası piyasalardan 417 milyon dolarlık kaynak sağladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.