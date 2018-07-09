TETAŞ EÜAŞ bünyesine dahil edildi

Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK ile Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ) ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), EÜAŞ bünyesinde birleştirildi. "Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırıldı. Elektrik Piyasası Kanunu'nun bazı maddelerinde yer alan 'Bakanlar Kurulu', 'ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu', 'Başbakana' ve 'Başbakan' ibareleri 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirildi. Söz konusu KHK ile TETAŞ ve EÜAŞ, EÜAŞ bünyesinde birleştirildi. Bu kapsamda, mülga TETAŞ'ta görev yapan tüm personel, kadro, pozisyon, mali ve özlük haklarıyla birlikte herhangi bir işleme gerek kalmaksızın EÜAŞ'a atanmış sayılacak.

Elektrik Piyasası Kanunu'nda yer alan EÜAŞ hak ve yükümlülükleri genişletilirken, TETAŞ’ın hak ve yükümlülükleri EÜAŞ'a genel kapsamıyla devredildi. EÜAŞ, mülga TETAŞ'ın taraf olduğu mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütecek. Şirket ayrıca elektrik enerjisi mübadele, ithalat ve ihracat anlaşmaları ile mevcut imtiyaz ve uygulama sözleşmeleri kapsamında enerji alış ve satış anlaşmaları imzalayabilecek. EÜAŞ, Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında elektrik enerjisi ve kapasitesi alım ve satımına ilişkin ikili anlaşmalar yapacak ve yürütecek. Ayrıca, organize toptan elektrik piyasalarında faaliyette bulunabilecek. Şirket, görevli tedarik şirketlerine tarifesi düzenlemeye tabi olan tüketiciler için toptan satış tarifesinden elektrik enerjisi satacak. EÜAŞ'ın tarifesi düzenlemeye tabi olmayan tüketiciler için görevli tedarik şirketlerine elektrik enerjisi satışına ilişkin fiyat, hüküm ve şartlar taraflar arasında serbestçe belirlenecek.

Ayrıca, ilgili KHK ile Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Hakkında Mali Hükümler ve Muafiyetlere İlişkin Kanun olarak değiştirildi. Bu kapsamda Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı faaliyetlerinden elde ettiği gelirler dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacak. Enstitünün görevlerinin ifasına ilişkin binek araçları hariç ithal edilen her türlü makine-teçhizat, kimyasallar, ürün ve bunların yedek parçaları ile yayının yurda girişi ve her türlü geçici depolama, antrepo ve ardiye ücretleri katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, gümrük vergisinden, düzenlenen kağıtlar damga vergisinden ve ücretten istisna olacak, bunlar için ithalat sınırlaması uygulanmayacak. Enstitü, ihtiyaç duyduğu hizmetleri hizmet satın alma sözleşmeleri ile yaptırabilecek. Enstitü, yapacağı araştırma ve incelemeler için hiçbir ilmühaber, ruhsatname veya imtiyaz almak zorunda olmayacak. - Maden Kanunu'nda değişiklikler

KHK ile 3213 sayılı Maden Kanunu'na eklenen ek maddelere göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) bütün mal ve varlıkları devlet malı hükmünde olacak, haczedilemeyecek. Bunlar aleyhine işlenen suçlar devlet malları aleyhine işlenmiş sayılacak. Mülga Maden İşleri Genel Müdürlüğünün ve mülga Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün çalışmalarının yürütülmesinde kullanılan taşınırlar, taşıtlar, araçlar, gereçler ve malzemeler, yazılı elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar, mülga Genel Müdürlüklerin kadrosunda bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlar ile sözleşmeli personel ve 22 Mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi personel, bu KHK'nin yürülüğe girdiği tarih itibarıyla MAPEG'e devredilmiş sayılacak. Devir işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile MAPEG tarafından belirlenecek usul ve esaslar dahilinde ve bu KHK'nin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tamamlanacak. KHK ile ayrıca, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) Muafiyetleri ve Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun'da da değişikliğe gidildi. Buna göre TAEK'e, araştırma, geliştirme, teknoloji, ve yenilik projeleri için gerekli olan ve yurt dışından temini zorunlu bulunan malların teminiyle ilgili, Bakan onayı alınarak teminat alınmaksızın yüklenme tutarına kadar bütçe dışı ön ödeme yapılabilecek.