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TEV bursu ile 74 genç eğitimlerini yurt dışında sürdürecek

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 16:54 | Son Güncelleme

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Türkiye’nin yetişmiş insan gücü kaynağını zenginleştirmek amacıyla 50 yıldır verdiği yüksek lisans ve üst ihtisas yurt dışı eğitim bursundan bu yıl 74 öğrencinin yararlanacağını duyurdu.

TEV bursu ile 74 genç eğitimlerini yurt dışında sürdürecek

İstanbul, 13 Haziran (DHA) - Türk Eğitim Vakfı (TEV) Türkiye’nin yetişmiş insan gücü kaynağını zenginleştirmek amacıyla 50 yıldır verdiği yüksek lisans ve üst ihtisas yurt dışı eğitim bursundan bu yıl 74 öğrencinin yararlanacağını duyurdu.
TEV’in 1969’dan bu yana her yıl verdiği yüksek lisans ve üst ihtisas yurt dışı burslarını almaya hak kazanan öğrenciler 13 Haziran’da düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer M. Koç ve TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, TEV yönetim kurulu üyeleri ve TEV Genel Müdürü Yıldız Günay’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya yurt dışı bursları için işbirliği yapılan ülkelerin konsolosları, TEV bağışçıları ve bursiyerler katıldı.
“Gençlerimiz eğitimlerinin ardından ülkemize değerli katkılar yaratacaklar”
TEV ailesinin bir parçası olmaktan büyük gurur duyduğunu söyleyen TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Türkiye’nin geleceğinin daha da parlak olmasını sağlayacağına inandığımız, Atatürk ilkelerine bağlı, gönlü yurt sevgisi ile dolu 74 yurt dışı bursiyerimiz, dünyanın sekiz farklı ülkesinde ülkemizi temsil edecek. Müsterihim ki, bu ailenin bir parçası olarak bizlere nice gururlar yaşatacak, eğitimlerini tamamladıktan sonra yurda dönüp ülkemiz için değerli katkılar yaratacaklardır. Gençlerimizin gözlerindeki ışığı gördükçe inancımız bir kez daha artıyor. Bizler de, bugünden aldığımız ilhamla faaliyetlerimizi gelecek yıllara daha güçlü bir şekilde taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, gençlerimizin Cumhuriyetin değerlerine bağlı, özgüven sahibi, düşünen ve sorgulayan bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak eğitim desteğini ve fırsat eşitliğini sağlamaktır. Bu çalışmalarda bizi başarıya götüren en büyük gücümüz olan bağışçılarımıza ve yurt dışı burslarımızın mevcudiyetinde büyük katkısı olan kıymetli ülke ve kurumlara şükranlarımı ifade ediyorum.”
“Gençlerimizi dünyanın en başarılı üniversitelerine uğurluyoruz”
TEV’in örnek çalışma ve uygulamalarının yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da saygınlık kazandığını söyleyen TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı da toplantıda şu değerlendirmeyi yaptı:
“Avrupa ülkeleri, ABD ve Uzakdoğu’dan eğitime önem veren ülkelerin kurumlarıyla gerçekleştirdiğimiz uluslararası ortaklıklar neticesinde, her yıl başarılı gençlerimizi dünyanın en iyi üniversitelerine uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu zamana kadar 1.905 öğrenciye yurt dışı burs verdik, halen 176 gencimiz eğitimlerine yurt dışında devam ediyor. 2019 - 2020 eğitim dönemine yurt dışında başlayacak 74 gencimizin de aynı başarıyı göstererek ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerinden hiç şüphemiz yok. Özellikle değinmek istediğim bir konu daha var; bu yıl burs almaya hak kazanan gençlerimiz, 38 farklı ilden ve Türkiye’nin 18 farklı üniversitesinden geliyor. Bu da TEV’in Türkiye’nin vakfı olduğunun en güzel göstergesidir.”
“Hayal muhafızlarımız imkânlarını Türk gençlerinin eğitimi için seferber ediyor”
TEV’in yurt dışı burslarına olan ilginin her geçen yıl artmasından dolayı duydukları mutluluğu dile getiren TEV Genel Müdürü Yıldız Günay da, toplantıda program ve fonlar hakkında bilgi verdi. Bu yıl yurt dışı burslarına 924 adayın başvurduğunu açıklayan Günay, “Bu yıl hem adayların başarı oranın yükseldiğini hem de başvuruların yüzde 20 civarında artış gösterdiğini söylemekten mutluluk duyuyorum. İlk elemelerin ardından 447 adayımızla mülakat gerçekleştirdik. Kendi alanlarında başarılı akademisyenlerden oluşan jüri tarafından seçilen 74 öğrencimiz burs almaya hak kazandı. Öğrencilerimizin hepsi dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim alacak, araştırmalarına devam edecek. Biz buna vesile olan bağışçılarımıza, yabancı ülke temsilcilerine ve program ortaklarımıza öğrencilerimizin hayallerini korudukları ve gerçekleşmesini sağladıkları için ‘bursiyerlerimizin hayal muhafızları’ diyoruz. Bugün de Türkiye ve Türk gençlerinin eğitimi yolunda imkânlarını seferber eden tüm hayal muhafızlarımıza hepinizin huzurunda bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.
Dört milyon doların üzerinde fon
TEV yurt dışı bursunu almaya hak kazanan 74 öğrenci; mühendislik-teknik, sosyal bilimler, ekonomi-işletme ve tıp alanındaki eğitimlerine, Almanya, Fransa, Singapur, İtalya, İspanya, Danimarka ve ABD’de devam edecek. Türk Eğitim Vakfı yurt dışı burslarını verirken bu ülkelerin hükümetleri veya çeşitli resmi kurumları ile müşterek çalışıyor. TEV, yurt dışı bursu için her yıl yaklaşık bir milyon doların üstünde burs fonu ayırırken, iş birliği yapılan kurumlarla birlikte bu tutar dört milyon doları aşıyor.

TEV bursu ile 74 genç eğitimlerini yurt dışında sürdürecek

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