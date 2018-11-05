TEVİTÖL'den açıklama

İSTANBUL (AA) - Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) tarafından, bazı haber sitelerinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
TEVİTÖL'den, bazı haber sitelerinde yer alan haberlerle ilgili, yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli’de eğitim faaliyetlerine devam eden TEVİTÖL ile ilgili bugün bazı haber sitelerinde yer alan "Ünlü okul ekonomik gerekçelerle kapandı!", "Kriz Okul Kapattırdı", "Özel Statüsünü Kaybediyor" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
TEVİTÖL'ün bugüne kadar olduğu gibi Anadolu Lisesi statüsünde hizmet vermeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, okulun, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde özel seçim yöntemlerinin de dahil olduğu bir sistemle kayıt almayı sürdüreceği ifade edildi.
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