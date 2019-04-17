FİNANS

Tezmaksan’dan 1 Mayıs’ta işçilere ücretsiz torna eğitimi

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 11:14 | Son Güncelleme

Tezmaksan, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında işçilere beş gün boyunca ücretsiz "CNC Torna eğitimi" verecek.

Tezmaksan’dan 1 Mayıs’ta işçilere ücretsiz torna eğitimi

İstanbul, 17 Nisan (DHA) - Tezmaksan, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında işçilere beş gün boyunca ücretsiz "CNC Torna eğitimi" verecek.
Tezmanksan’dan yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın CNC operatörlerine verilen ücretsiz kurs, 1 Mayıs’ta işçiler için düzenlenecek.
Toplam beş gün sürecek olan eğitim programına katılan emekçiler, kulvarında uzmanlaşmış operatörlerden CNC TORNA eğitimi alacak. Aynı zamanda son teknoloji CNC tezgahları başında uygulamalı olarak iki gün eğitim görecekler. Eğitimler 29 Nisan’da başlayıp 3 Mayıs 2019 tarihinde son bulacak.
Bu etkinliğin ardından eğitimden geçen kadın CNC operatörle emekçilere katılım belgesi verilecek. Kursa katılmak isteyenler www.tezmaksanakademi.com internet sitesinden eğitime başvurabilecekler.

Tezmaksan’dan 1 Mayıs’ta işçilere ücretsiz torna eğitimiTezmaksan’dan 1 Mayıs’ta işçilere ücretsiz torna eğitimi

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