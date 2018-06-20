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TGSD: İhracat trenini bu kez kaçırmayacağız

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 16:15 | Son Güncelleme

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, Türk hazır giyim sektörünün küresel rekabet gücünü sürdürebilmesi ve 25 milyar dolarlık ihracat hedefi için yapması gerekenleri bildiklerini, treni bu kez kaçırmayacaklarını söyledi.

TGSD: İhracat trenini bu kez kaçırmayacağız

İstanbul, 20 Haziran (DHA) - Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, Türk hazır giyim sektörünün küresel rekabet gücünü sürdürebilmesi ve 25 milyar dolarlık ihracat hedefi için yapması gerekenleri bildiklerini, treni bu kez kaçırmayacaklarını söyledi.
TGSD ve Kimtex iş birliğiyle düzenlenen 5. Gelecek Satın Alma Stratejileri ve Beklentileri Paneli'nde küresel ve Türkiye piyasalarının önde gelen temsilcileri buluştu. Katılımcılar, sektörün geleceği hakkında önemli fikir alışverişlerinde bulundu.
Panelin açılışındakonuşan Hadi Karasu, "Yol haritamızın en önemli adımını ‘sürdürülebilirlik’ oluşturuyor" dedi ve ekledi:
"Sorumlu moda anlayışını tüm sektöre kazandırmak istiyoruz. Küresel alım gruplarının beklentileri ve talepleri doğrultusunda çevreye duyarlı, etik normlara uygun, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı esas alan üretim anlayışını tüm sektöre kazandırmak için kolları sıvadık" dedi.
Kintex CEO'su Tanzer Gözek ise önümüzdeki 10 senenin Türk hazır giyim sektörü için çok önemli fırsatları barındırdığını belirtti. Gözek, pozitif bir bakış açısıyla uzun vadeli hedeflere odaklanılarak zaman kaybetmeden önemli adımların atılması gerektiğinin altını çizdi.
Panele katılan diğer konuşmacılar şu görüşleri paylaştılar:
H&M Avrupa Bölge Müdürü Serkan Tanka:
“Türkiye’nin mevcut konumunu koruması ve küresel rekabette şansını daha da arttırabilmesi için markaların, üreticilerin ve tüm tedarik zincirlerinin ortak hareket etmesi hayati önem taşıyor. Hedefin net bir şekilde ortaya konulup ona göre gerekli adımların zaman kaybedilmeden atılması gerekiyor.”
LC WAIKIKI Tedarik Direktörü Şenol Dallı:
"Türkiye hızlı moda konusunda çok avantajlı bir konumda. Ancak kalite ve çevre konusunda istenen düzeyde değil. Mevcut pozisyonunu koruması ve iddiasını devam ettirebilmesi için Türkiye'nin kaliteyi yükseltmesi, çevre ve ekolojik standartlar konusundaki eksiklerini hızla tamamlaması gerekiyor."
New Look Türkiye Genel Müdürü Arzu Ulu Varinli:
"Biz tüm sektörle ve tedarik ağlarıyla el ele verdiğimizde daha güçlüyüz. Gücümüzü maksimum kullanmak için çok doğru bir zamandayız."
Spring Near East Manufacturing Tedarik ve Teknik Direktörü Şafak Kıpık:
"Türkiye moda endüstrisinde sayılı ülkeler arasında. Türkiye’nin mevcut pozisyonunu koruyabilmesi için Endüstri 4.0'a dönüşü sağlaması gerekir."
Colveta Türkiye Ülke Müdürü Hayrettin Uysal:
"Türkiye yeni dönemin ihtiyaçlarına göre eğitimli iş gücünü geliştirmek durumunda. Öte yandan, sosyal uygunluk konusunda tüm üreticilerin birlikte hareket etmesi gerekiyor."
Varner Türkiye Ülke Müdürü Cenk Yerlikaya:
"Önümüzdeki dönemde alım politikalarımızı belirlerken sürdürülebilirlik ve e - ticarette yetkinlik temel kriterimiz olacak. E - ticaretin hızla yükseldiği bir dönemde yeni bir oyun planı geliştirmek zorundayız."
De Facto Stratejik Tedarik Yönetimi Direktörü Ferit Arseven:
"Türkiye ve Türk insanı her türlü zorlukların üstesinden gelebilecek, krizi avantaja dönüştürebilecek kapasiteye sahip. Bugün karşı karşıya bulunduğumuz zorlu süreci bir aile gibi hareket edip el ele vererek üstesinden gelebiliriz."
Hermes Otto Avrupa Bölge Direktörü Heiko Drews: "Günümüzde her konuda dijital düşünüyoruz. Türkiye'nin de dijitalleşme konusundaki altyapısını güçlendirerek dönüşümü tamamlaması hayati önem taşıyor." (Fotoğrfalı)

TGSD: İhracat trenini bu kez kaçırmayacağız

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