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THBB / Işık: Konut satışlarındaki kan kaybı devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 11:03 | Son Güncelleme

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, geçen yıl Nisan ayında başlayan inşaattaki geriye gidişin 10.

THBB / Işık: Konut satışlarındaki kan kaybı devam ediyor

İstanbul, 14 Mart (DHA) - Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, geçen yıl Nisan ayında başlayan inşaattaki geriye gidişin 10. ayını geride bıraktığını vurgulayarak, "Son dönemde faizlerin gerilemesine rağmen konut satışlarındaki kan kaybı devam ediyor" diye uyardı.
THBB, inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2019 Şubat Ayı Raporu’nu açıkladı.
Hazır Beton Endeksi 2019 Şubat Ayı Raporu’nun sonuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Işık, "2018 Nisan ayından bu yana geride kalan 10 aylık süre zarfında inşaat sektörünü ve buna bağlı olarak inşaat sektörüne girdi veren imalat sanayilerini; zayıf iç talep, yüksek faiz ve ekonomik belirsizlik olumsuz olarak etkilemektedir" dedi ve ekledi:
"Son dönemde faizlerin gerilemesine rağmen konut satışlarındaki kan kaybı devam ediyor. Türkiye genelinde konut satışları, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.8 düşerken, ipotekli konut satışlarında durum çok daha kötü. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 77.2 azalarak yalnızca 6.537 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı tek haneye (yüzde 9.0) geriledi."
THBB’nin Hazır Beton Endeksi 2019 Şubat Ayı Raporu’nda bütün endekslerin eşik değerin altında olması; inşaat ve bağlantılı sektörlerde hareketliliğin düşük olduğunu ve inşaat faaliyetlerinde canlanma beklentisinin zayıf olduğunu gösterdi. Güven Endeksi’nin en düşük endeks olması, sektörün uzun vadeli kalıcı tedbirler ile rayına girebileceğinin en net göstergesi oldu.
Hazır Beton Endeksi 2019 Şubat Ayı Raporu’na göre üç Endeks değeri de, önceki yılın aynı dönemine göre düştü. Bununla birlikte son üç aydır faaliyetteki yavaşlamanın hızında düşüş görüldü. Hem beklenti hem de güven endeksinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.0’in üzerinde düşmesi, önümüzdeki dönemde faaliyette mevsimselliğin ötesinde bir artış beklenmemesi sonucuna neden oldu. (Fotoğraflı)

THBB / Işık: Konut satışlarındaki kan kaybı devam ediyorTHBB / Işık: Konut satışlarındaki kan kaybı devam ediyorTHBB / Işık: Konut satışlarındaki kan kaybı devam ediyor

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