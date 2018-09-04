Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Turhan Çakar, "Şarbonu fırsat bilerek et fiyatlarının arttırılmasına neden olan spekülatörlere ve aracılara izin verilmesin." dedi.

Çakar, dernekte düzenlediği basın toplantısında, şarbon sorununun tüketicilerde güvensizliğe neden olduğunu söyledi.

Turhan Çakar, son günlerde, spekülatörlerin ve aracıların şarbonu fırsat bilerek et fiyatlarını arttırdıklarının gözlemlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şarbonu fırsat bilerek et fiyatlarının arttırılmasına neden olan spekülatörlere ve aracılara izin verilmesin. Mezbahalar yerine sağlıklı kombinalar kurulsun. Veteriner hekim istihdamı yeterli sayıya çıkartılsın. Bununla birlikte, veteriner hekimlere yetki ve sorumluluk verilsin. İthal hayvan lobisinin yararı değil, küçük üretici ve halkın yararı ön plana alınsın.Tüketici haklarına, küçük çiftçi ve kamu yararına, sosyal devlet anlayışına uygun yerli hayvancılık politikasına öncelik ve ağırlık verilsin."

