The Logic: Huawei, Kanada’da 6G çalışmalarına başladı

İstanbul, 16 Ağustos (DHA) - Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei, 5G’nin yaygın olarak piyasaya sürülmesinden önce 6G çalışmalarına başladı.

The Logic'in haberine göre, şirketin Kanada’daki merkezinde ülkenin önde gelen üniversitelerinden oluşan bir araştırma ekibiyle 6G teknolojisi için araştırmalar başladı.

Habere göre, Huawei 6G çalışmalarına başladı. Haberde Huawei’nin Kanada’daki laboratuvarında çeşitli üniversitelerin araştırmacılarından oluşan bir ekiple yeni nesil iletişim teknolojisi üzerindeki araştırmalarına hız verdi.

Huawei’nin Kanada Araştırma Stratejisi Başkan Yardımcısı Song Zhang, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, “5G çok yeni ancak 6G’yi araştırmak 5G evriminin bir parçası” yorumunu yapmıştı.

Huawei, geçen ay Shenzhen’de ticari kullanım için ilk 5G akıllı telefonunu tanıtmıştı, yeni telefon yarın piyasa çıkmış olacak.



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