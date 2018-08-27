FİNANS

The Peer Awards For Excellence'ta tek Türk finalist Arzum oldu

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 10:55 | Son Güncelleme

Arzum, bu yıl 8'incisi düzenlenen ve alanında en prestijli uluslararası ödül programlarından biri olarak kabul edilen The Peer Awards For Excellence'ta Satış Sonrası Hizmetler yapısı ile finalist olan tek Türk markası oldu

İSTANBUL (AA) - Arzum, bu yıl 8'incisi düzenlenen ve alanında en prestijli uluslararası ödül programlarından biri olarak kabul edilen The Peer Awards For Excellence'ta Satış Sonrası Hizmetler yapısı ile finalist olan tek Türk markası oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, The Peer Awards For Excellence'da başvurular etkili, inovatif ve ilham veren boyutları dikkate alınarak değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Üst Yöneticisi (CEO) Mete Zadil, The Peer Awards For Excellence kapsamında finalist olmalarından dolayı mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ürünlerimizin arkasında duran marka imajımızı yıllardır koruyor ve bunu hep bir adım daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Tüketicilerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap veren yenilikçi, inovatif dikkat çeken tasarımlar kadar satış sonrası hizmetlere de önem veriyoruz. Aldığımız ulusal ve uluslararası ödüller de doğru yolda olduğumuzun önemli bir göstergesi. Tüketicimize hep daha fazlasını sunmak için çalışıyoruz. Servis sürelerimiz sektör ortalamalarının altında bulunmakta. Evden eve servis ve merkezi servis sistemimiz ile satış sonrasında da müşterilerimizin hep yanındayız ve geniş ağımızla her an her yerde ihtiyaçlara cevap veriyoruz. Önemli tüketici platformlarında memnuniyet ve teşekkürde ilk sıradayız. Satış sonrası hizmet yaklaşımımız ile bu alandaki gücümüzün ve başarımızın uluslararası arenada da dikkatleri üzerine çekmesi bizleri oldukça gururlandırdı.

The Peer Awards'ta bu kategoride finale kalan tek Türk markasıyız. Bu açıdan ülkemizi temsil etmek bizim için ayrı bir değer taşıyor. Kısa bir süre önce, bu yıl 12. kez gerçekleştirilen The Stevie Awards'da da bu kategoride bronz ödülün sahibi olmuştuk. Her zaman müşteri merkezli çözümler üretmeye ve müşterilerimize daha fazlasını sunmaya devam edeceğiz."

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