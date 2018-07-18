The Times: May muhaliflerini bu yaz erken seçime gitmekle tehdit etti

İstanbul, 18 Temmuz (DHA) - The Times gazetesinin haberine göre Birleşik Krallık Başbakanı Therasa May, Muhafazakar Parti içindeki muhalifleri, gümrükler konusundaki Brexit planlarını engellemeleri halinde bu yaz erken seçime gitmekle tehdit etti.
Habere göre May bu tehdidini, Parlamento'nun alt kanadını oluşturan Avam Kamarası'nda dün gece yapılan kritik Brexit ticaret yasası oylaması öncesinde parlamenterlere iletti.
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