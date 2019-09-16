FİNANS

The WSJ-Suudi yetkililer Aramco halka arzını erteleyebilir

FİNANS HABERLERİ  | 16.09.2019 16:13 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Eylül (DHA)

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
AESOB Başkanı Dere: Her şey dahil ile turistin şehre inmesi engeleniyorAESOB Başkanı Dere: Her şey dahil ile turistin şehre inmesi engeleniyor
İncesu'da 20 çeşit üzümden pekmez yapılıyorİncesu'da 20 çeşit üzümden pekmez yapılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

'Her an yeniden vurabiliriz!'

'Her an yeniden vurabiliriz!'

Bir banka daha faizleri düşürdü

Bir banka daha faizleri düşürdü

"Yeni zam talebinde bulunacağız"

"Yeni zam talebinde bulunacağız"

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor!

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor!

Saldırısı sonrası paladyum fiyatlarında rekor

Saldırısı sonrası paladyum fiyatlarında rekor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TVHB heyetinden Sivas ve Yozgat’a ziyaret

TVHB heyetinden Sivas ve Yozgat’a ziyaret

AESOB Başkanı Dere: Her şey dahil ile turistin şehre inmesi engeleniyor

AESOB Başkanı Dere: Her şey dahil ile turistin şehre inmesi engeleniyor

İncesu'da 20 çeşit üzümden pekmez yapılıyor

İncesu'da 20 çeşit üzümden pekmez yapılıyor

Halkbank kredi faiz oranlarını indirdi

Halkbank kredi faiz oranlarını indirdi

Bakan Pakdemirli: Çetin Barajı, RCC tipine göre Avrupa'nın en büyüğü

Bakan Pakdemirli: Çetin Barajı, RCC tipine göre Avrupa'nın en büyüğü

Perakende satış hacmi Temmuz’da yıllık yüzde 3.7 azaldı

Perakende satış hacmi Temmuz’da yıllık yüzde 3.7 azaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.